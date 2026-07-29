전국 광역 단체장 7월 29일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사가 9일 국가예산 회의와
- 노인회장단 간담회, 중소기업 시상식 등을 했다
- 우상호·허태정·박수현 등 광역단체장이
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
- 국가예산 확보 점검회의 (08:50 회의실)
- 도-시군 노인회장단 간담회 (11:00회의실)
- 제24회 전북특별자치도 우수중소기업상 시상식 (13:30 회의실)
- 우리WON 금융타운 개소식 (14:40 완주군 이서면)
▲우상호 강원도지사
-춘천시의회 의장단 및 상임위원장단 면담(10:00 통상상담실)
-대한노인회 강원특별자치도연합회 간담회(11:30 춘천 세종호텔)
-2026년 강원-충북 고향사랑기부금 전달식 (15:00 통상상담실)
-강원특별자치도청공무원노동조합 간부 면담(16:00 통상상담실)
▲허태정 대전시장
-김민석 더불어민주당 당대표 면담(7:00 대전 서구 둔산동)
-노동인권증진 파트너십 강화사업 특강 참석(11:00 계룡스파텔)
-자치경찰위원회 위원장 임명식(16:00 응접실)
▲조상호 세종시장
-시정5기 읍·면·동 시민과의 대화(새롬동)(15:00 새롬동 행정복지센터)
-시정5기 읍·면·동 시민과의 대화(나성동)(17:00 나성동 행정복지센터)
▲박수현 충남지사
-김민석 더불어민주당 당대표 면담(9:10 충남도청)
-제370회 도의회 임시회 2차 본회의(10:00 본회의장)
-2026년 한일 문화 세미나(14:30 부여)
▲전재수 부산시장
- BNK 금융그룹 기부금 전달식( 09:30 의전실)
- 2026 부산광복원정대 출정식( 10:30 대회의실)
- 광복 81주년 부산독립운동기념관 정책토론회(15:00 대회의실)
▲박완수 경남지사
- 주한중국대사 면담( 10:00 접견실)
- 폭염 대비 민생현장 방문(15:00 통영시 지역 자활센터, 통영 해영수산)
▲신용한 충북지사
-현안건의(10:20 국회)
-충북도립극단-국립극단 공동기획 <갈매기> 관람(19:30 서울명동 예술극장)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 확대간부회의(09:00 무안청사 서재필실)
- 통합특별시 시·구·군 상생협력간담회(10:30 무안청사 왕인실)
- 2027년도 국비 확보 대응 전략회의(16:00 광주청사 소회의실)
▲박찬대 인천시장
- 주요업무 및 현안보고 (10:00)
[전국 종합=뉴스핌]
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