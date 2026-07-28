건강관리協 대전충남, 서구노인복지관서 맞춤형 건강캠페인

AI 핵심 요약beta
- KH한국건강관리협회 대전충남지부는 27일 서구노인복지관을 찾아 어르신·주민 대상 맞춤형 건강캠페인을 진행했다고 28일 밝혔다.
- 현장에서 체성분·뇌파·맥파 스트레스 검사와 결과에 따른 맞춤형 건강 상담을 제공했다.
- 건협은 찾아가는 검진 서비스와 노동자 건강진단·예방접종 등 공익 보건·사회공헌 활동을 강화하겠다고 밝혔다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = KH한국건강관리협회 대전충남지부는 지난 27일 대전 서구노인복지관을 찾아 복지관 이용 어르신과 인근 지역 주민을 위한 맞춤형 건강캠페인에 나섰다고 28일 밝혔다.
이날 건협 대전충남지부는 복지관 내에 건강체험존 부스를 마련하고 맞춤형 건강 지원 서비스를 제공했다.
현장에서는 어르신들의 신체 성분과 영양 불균형 여부를 확인하는 체성분 검사(InBody)를 비롯해 무더위 속 정신건강과 혈관 건강 상태를 가늠해 보는 뇌파·맥파 스트레스 검사가 진행됐다.
검사 직후에는 측정 결과를 토대로 맞춤형 건강 상담도 이뤄졌다.
건협 대전충남지부 하지훈 본부장은 "지역 내 복지시설과 주요 거점을 직접 찾아가는 검진 서비스는 지역민과 가장 가까이서 소통하는 생활 밀착형 건강 파트너로서의 소명"이라며 "앞으로도 어르신들의 활기찬 노후와 질병 예방을 위해 현장 중심의 보건의료 지원 활동을 한층 강화해 나가겠다"고 강조했다.
한편 건협 대전충남지부는 지역 노동자를 위한 심층건강진단 지원사업과 시즌별 예방접종 프로모션 등 다양한 공익 보건 사업과 사회공헌 활동을 전개하고 있다.
gyun507@newspim.com