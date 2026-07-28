"시니어 경험이 지역의 힘으로"…대전시노인복지관, 리더 양성 수료식

AI 핵심 요약beta
- 대전시사회서비스원이 28일 시니어 리더 양성 2기 30명 수료식을 열었다
- 16주 교육으로 리더십·사회참여·환경 등 배워 지역사회 리더로 성장했다
- 수료생들은 에코리더·노인권익지킴이·디지털 지원 등 활동에 나설 예정이다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 배움으로 자신감을 되찾은 어르신들이 지역사회의 든든한 리더로 새로운 출발에 나섰다.
대전시사회서비스원은 소속 대전시노인복지관이 최근 복지관에서 '2026 시니어 리더 양성 프로그램 2기' 수료식을 열고 교육생 30명의 수료를 축하했다고 28일 밝혔다.
올해 두 번째로 운영된 이번 프로그램은 어르신들이 축적된 경험과 역량을 바탕으로 지역사회의 능동적인 구성원이자 리더로 활동할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
참여자들은 지난 3월부터 16주 동안 시니어 리더십을 비롯해 웰에이징과 행복한 노년, 환경 리더의 역할, 복지관과 지역사회에서의 사회 참여 등을 주제로 교육을 받았다.
수료식은 참여자들의 변화를 공유하는 '성장화분 토크'를 비롯해 선배 시니어 리더와의 만남, 수료증과 상장 수여 순으로 진행됐다.
성장화분 토크에서는 참여자들이 개강 당시 받은 화분을 16주 동안 직접 가꾸며 느낀 변화와 소감을 나눴다. 어르신들은 화분이 자라는 과정을 자신의 성장과 연결해 교육 이후 달라진 생각과 일상 속 실천, 기억에 남는 경험을 이야기했다.
교육에 참여한 김경배 어르신은 "미처 생각하지 못했던 새로운 배움과 경험을 얻었다"며 "배움에 머물지 않고 긍정적인 마음으로 지역사회에서 실천하며 살아가겠다"고 말했다.
김소희 대전시노인복지관장은 "어르신들이 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 당당한 사회의 주체로 활약할 수 있도록 돕는 의미 있는 과정"이라며 "지속적인 사회 참여와 삶의 질 향상을 위한 다양한 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
수료생들은 앞으로 환경보호 활동을 펼치는 '에코 리더', 동료 어르신의 권익을 살피는 '노인 권익 지킴이', 디지털 취약계층의 정보 활용을 지원하는 '똑똑 서포터즈' 등으로 활동할 예정이다.
대전시노인복지관은 지난 2006년 개관해 노년 사회화 교육과 정서·사회생활 지원, 위기·독거노인 지원 등 종합적인 노인복지 서비스를 제공하고 있다. 지난 2023년 11월부터 대전시사회서비스원이 위탁 운영하고 있다.
gyun507@newspim.com