산청군, 폭염·가뭄 비상 대응체계 가동…선제적 대응

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 28일 폭염·가뭄 비상대책회의에 참석해 대응체계를 가동했다.
- 군은 취약계층 안부 확인과 무더위쉼터 점검을 강화하기로 했다.
- 살수차 운영과 용수 확보로 피해 최소화에 나섰다.
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여름철 기후변화 대응 및 협력 방안 논의
[산청=뉴스핌] 최민두 기자= 경남 산청군이 여름철 폭염과 가뭄에 대비해 독자 비상 대응체계를 본격 가동한다.
산청군은 28일 오전 경남도 재난안전대책본부에서 열린 '2026년 폭염 및 가뭄 비상대책회의'에 영상으로 참석해 도내 기상 전망을 공유하고 여름철 재난 대응 태세를 점검했다고 밝혔다.
박완수 경남지사 주재로 열린 비생대책회의는 산청군을 포함한 도내 18개 시·군 단체장이 영상 회의 방식으로 참여했다. 참석자들은 최근 이어지는 고온 현상과 향후 발생 가능성이 큰 가뭄 상황을 감안해 기관별 대응 계획과 협력 방안을 논의했다.
이 자리에서 유명현 산청군수는 경상남도의 폭염·가뭄 종합 대응계획을 청취한 뒤 산청군 여건에 맞는 자체 비상 대응체계를 즉각 가동하라고 관계 부서에 지시했다.
유 군수는 "기후변화로 인한 폭염·가뭄 등 이상기후가 해마다 심화되고 있어 지자체 차원의 선제적 대응과 유기적 협력이 중요하다"면서 "대책회의에서 논의된 내용을 토대로 군민의 생명과 재산 보호를 최우선 과제로 삼겠다"고 말했다.
행정력을 집중해 폭염과 가뭄 피해를 사전에 줄이고 취약계층과 농업 분야의 위험 요인을 면밀히 살피겠다는 구상이다.
군은 우선 폭염 취약계층 관리에 행정 역량을 모을 계획이다. 독거노인 등 폭염 취약계층을 대상으로 안부 확인을 강화하고 무더위쉼터를 일제 점검해 이용 편의와 안전성을 살필 예정이다.
폭염 시 도심과 주요 생활권을 중심으로 살수차를 탄력적으로 운영해 열섬 현상을 완화하고 농작물과 가축 피해 예방을 위한 현장 지도를 이어가기로 했다.
가뭄에 대비해 농업용수와 생활용수 확보 대책도 병행 추진해 급수 차질과 농업 피해를 최소화한다는 계획이다.
m25322532@newspim.com