광진구, 저소득 근로 가구 자립 지원…'광진 도약 소득' 2년으로 연장

AI 핵심 요약beta
- 서울 광진구가 28일 광진 도약 소득 지원기간을 최대 2년으로 늘렸다
- 근로로 생계급여가 중지된 저소득 가구의 소득 공백을 보전하는 제도다
- 현재 71가구를 지원하며 탈수급 뒤 자립 안전망을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
탈수급 이후 소득 공백 해소
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 광진구는 근로로 인해 기초생활수급에서 벗어난 저소득 가구의 소득 공백을 줄이고 안정적인 자립을 지원하기 위해 '광진 도약 소득' 지원기간을 기존 최대 1년에서 최대 2년으로 확대한다고 28일 밝혔다.
광진 도약 소득은 근로소득이 발생해 생계급여가 중지된 가구가 다시 수급 상태로 회귀하지 않고 안정적으로 근로를 지속할 수 있도록 일정 기간 소득을 보전하는 근로장려형 지원 제도다. 지난해 7월 광진복지재단의 '200가구 보듬기' 사업과 연계한 광진구 특화사업으로 시작됐다.
지원 대상은 근로소득으로 생계급여가 중지된 가구 가운데 기준 중위소득 50% 이하 가구다. 가구원 수에 따라 월 10만원에서 최대 50만원까지 정액 지원하며, 생계급여 중지 다음 달부터 최대 12개월까지 지원한다.
지원기간 1년이 도래한 가구 중 근로를 지속하고 있으나 자립 기반 유지가 계속 필요한 가구는 심사를 거쳐 최대 1년을 추가 지원받을 수 있다. 소득·재산 변동, 근로 지속 여부, 생활 안정 필요성 등을 종합 검토하고 6개월마다 재심사를 실시해 자격을 확인한다.
지원금은 기초생활보장 의료·주거급여 수급 기준에 영향을 주지 않도록 가구 기준 중위소득의 15% 미만 범위에서 지급할 예정이다. 일정 기준을 초과하면 급여 중지 또는 종료 절차를 적용해 제도의 공정성과 형평성도 함께 확보한다.
지원 절차도 체계적으로 운영된다. 구가 급여 중지 가구의 소득·재산을 조사해 대상자를 추천하면 광진복지재단 심층검토단이 적격 여부를 심사해 최종 대상자를 선정하고, 이후에도 소득·재산 변동과 자격 유지 여부를 지속적으로 관리한다.
현재 71가구가 도약 소득 지원을 받고 있으며, 이번 지원기간 확대를 통해 탈수급 이후에도 안정적으로 근로를 이어갈 수 있는 자립 안전망을 더욱 강화할 계획이다.
김경호 광진구청장은 "일하는 저소득 가구가 탈수급 이후에도 안정적으로 근로를 이어갈 수 있도록 촘촘한 지원이 필요하다"며 "광진 도약 소득 지원을 통해 소득 공백을 줄이고 주민들이 스스로 자립할 수 있는 기반을 마련할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com