과천시 '2026 과천공연예술축제' 자원활동가 '지팡이' 모집

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 28일 2026공연예술축제 자원활동가 지팡이를 26일까지 모집한다고 밝혔다
- 지팡이는 공연 운영보조·관람객 안내·안전관리 등을 맡으며 만18세 이상 국내 거주자는 누구나 신청할 수 있다
- 선발자들은 9월5일 발대식·교육 후 18~20일 축제장에서 활동하고 봉사시간·수료증·티셔츠·기념품을 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 18일~20일 공연장 안전 지원·무대 및 체험 프로그램 운영 보조
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 8월 26일까지 '2026 과천공연예술축제'를 함께 이끌어갈 자원활동가 '지팡이(G-PANG E)'를 모집한다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 '지팡이'는 과천공연예술축제의 공식 자원활동가로 공연 및 프로그램 운영 보조, 관람객 동선 안내, 현장 안전관리 등을 담당하게 된다. 시는 시민들이 축제 운영에 직접 주도적으로 참여하는 기회를 제공하고자 이번 모집을 기획했다.
모집 인원은 최대 100명이다. 만 18세 이상 국내 거주자라면 국적에 상관없이 누구나 신청할 수 있으며 사전 교육과 축제 기간 전 일정에 참여할 수 있어야 한다.
선발된 자원활동가들은 오는 9월 18일부터 20일까지 사흘간 과천시민회관과 축제 행사장 일원에서 활동하며, 본인의 희망 분야와 축제 여건에 맞춰 업무가 배정될 예정이다.
축제 개막에 앞서 오는 9월 5일에는 발대식과 사전 교육이 진행된다. 교육에서는 축제 전반에 대한 개요를 비롯해 자원활동가의 역할, 안전 수칙, 분야별 세부 업무 등이 전달되며 선발자는 필수로 참가해야 한다.
참가 신청은 '1365 자원봉사 누리집'에서 할 수 있다. 활동을 성공적으로 마친 자원활동가에게는 1365 자원봉사 시간 인정과 함께 수료증, 축제 단체 티셔츠, 기념품이 제공된다. 대학생 참가자의 경우 필요한 경우 소속 대학으로 협조 공문도 발송된다.
신계용 과천시장은 "과천공연예술축제는 시민들의 적극적인 참여와 열정으로 비로소 완성되는 축제"라며 "축제의 든든한 버팀목이 되어줄 자원활동가 '지팡이' 모집에 많은 시민의 관심과 지원을 부탁드린다"고 당부했다.
1141world@newspim.com