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[정의선의 '피지컬 AI']② 엔비디아는 공장, 웨이모는 도로…현대차가 만든 'AI 도시'

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AI 핵심 요약

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  • 현대차그룹이 29일 엔비디아·웨이모·구글과 AI 네트워크 구축에 나섰다.
  • 차량은 데이터 수집, 공장은 AI 학습, 로봇은 현장 수행 역할을 맡았다.
  • 새만금에 9조원 투자해 AI 도시 실증과 에너지 연계를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

포티투닷·플레오스로 차량 데이터 확보…아틀라스는 제조현장 검증
차량·로봇·에너지 잇는 새만금, 도시 단위 '피지컬 AI' 첫 실증

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 자동차와 로봇, 공장과 에너지를 하나의 인공지능(AI) 네트워크로 연결하기 위한 실행에 나섰다.

29일 자동차업계에 따르면 현대차그룹은 엔비디아·웨이모·구글 딥마인드와의 협력을 차량, 공장·로봇, 도시 인프라 영역으로 나눠 구체화하고 있다. 정의선 현대차그룹 회장이 지난 24일 공개한 '도시 단위 통합 지능화' 청사진을 실제 제품과 생산시설, 도시 공간으로 옮기기 위한 작업이다.

실행 방식은 역할 분담이다. 현대차그룹은 자동차와 로봇의 개발·생산, 공장·물류·수소 인프라 운영 역량을 제공한다. 빅테크는 AI 연산과 자율주행, 로봇의 판단 능력을 보탠다.

차량과 공장에서 발생한 데이터를 AI가 학습하고, 개선된 모델을 다시 차량과 로봇에 적용하는 '데이터 플라이휠'을 구축한 뒤 도시 전체로 확대하는 것이 전략의 뼈대다.

[AI 인포그래픽=이찬우 기자]

◆도로는 포티투닷·웨이모…차량을 도시의 센서로

첫 단계는 자동차를 도시 AI의 데이터 수집·실행 단말로 바꾸는 것이다.

현대차그룹은 포티투닷과 소프트웨어 브랜드 '플레오스'를 중심으로 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 체계를 구축하고 있다. 플레오스 커넥트에는 차량용 AI 에이전트와 앱 마켓, 무선 업데이트 기능이 적용됐다. 현대차그룹은 2030년까지 현대차·기아·제네시스 약 2000만대에 이를 탑재할 계획이다.

포티투닷은 차량 운영체제와 자율주행 AI, 운행 데이터를 연결하는 역할을 맡는다. 그룹사와 외부 파트너의 데이터를 모으는 '데이터 유니언'을 구축하고, 실제 도로에서 수집한 정보를 자체 엔드투엔드 자율주행 모델 개발에 활용한다는 구상이다.

외부 협력은 상용화 속도를 높이는 수단이다. 현대차·기아는 엔비디아의 차량용 컴퓨팅 플랫폼을 활용해 운전자보조시스템부터 고도화된 자율주행까지 확장 가능한 기술 체계를 개발하고 있다.

웨이모와는 6세대 자율주행 시스템을 적용할 아이오닉 5를 공동 개발했다. 웨이모에 따르면 전문요원이 탑승한 아이오닉 5를 활용해 차량 플랫폼과 자율주행 시스템을 검증하고 있다. 현대차가 차량을 개발·생산하고 웨이모가 자율주행 기술과 서비스 운영을 담당하는 구조다.

차량이 도로 상황과 이동 수요를 수집하고 AI의 판단을 현장에서 실행하는 셈이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대자동차그룹 회장이 미래 모빌리티와 인공지능(AI) 기술 협력을 논의하는 모습을 형상화한 이미지. [AI 일러스트=이찬우 기자]

◆공장과 로봇은 엔비디아·구글…가상 검증 뒤 현장 투입

두 번째 축은 공장과 로봇이다.

현대차그룹은 엔비디아 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 5만개를 활용하는 AI 팩토리를 구축할 계획이다. 차량용 AI와 자율주행, 스마트팩토리, 로봇 모델을 학습·검증하고 실제 현장에 배포하는 통합 인프라다.

엔비디아의 디지털 트윈과 시뮬레이션 기술을 활용해 실제 공장과 도로 환경을 가상공간에 구현하고, 차량과 로봇을 현장 투입 전에 반복 검증한다. 가상공간에서 학습한 모델을 현실에 적용하고 현장에서 발생한 데이터를 다시 학습에 투입하는 방식이다.

양사는 현대차그룹의 피지컬 AI 기술을 결합한 '로봇 레퍼런스 플랫폼'도 구축할 계획이다. 향후 국내 대학과 스타트업이 관련 기술 개발에 활용할 수 있도록 해 국내 로봇·AI 생태계를 확대한다는 구상이다.

로봇의 판단 능력은 구글 딥마인드가 보완한다. 현대차그룹이 최대주주인 보스턴다이내믹스는 구글 딥마인드의 로봇 AI 기반모델을 휴머노이드 아틀라스에 결합하는 공동 연구를 진행하고 있다.

보스턴다이내믹스가 이동과 균형, 정밀제어를 담당하고 구글 딥마인드는 주변 환경을 이해해 작업 순서를 판단하는 인지 능력을 제공한다.

공동 연구는 자동차 제조 현장에서 시작될 예정이다. 현대차그룹은 신형 아틀라스를 로봇 메타플랜트 응용센터 등에 투입해 제조 작업을 검증하고, 향후 적용 영역을 확대할 계획이다.

◆새만금서 차량·로봇·에너지 연결…AI 도시 실체 만든다

차량과 공장에서 검증한 기술은 새만금에서 도시 단위로 결합된다.

현대차그룹은 2026년부터 새만금에 약 9조원을 투자해 AI 데이터센터와 로봇 제조·부품 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전시설, AI 수소 시티를 조성할 계획이다.

개별 시설을 따로 건설하는 것이 목적은 아니다. AI 데이터센터가 차량과 로봇, 도시에서 발생한 데이터를 처리하고, 로봇 클러스터가 실제 장비를 생산하며, 태양광과 수소 설비가 필요한 에너지를 공급하는 하나의 도시 운영체계를 실증하는 것이 목표다.

AI 데이터센터와 태양광 시설은 2027년 착공해 2029년 완공을 목표로 한다. 로봇 제조 클러스터 역시 2029년 구축을 추진한다. AI 수소 시티에는 피지컬 AI를 교통과 물류, 안전 등 도시 생활 전반에 적용한다는 구상이다.

현대차그룹의 실행 구조는 차량에서 공장, 도시로 이어진다. 차량은 데이터를 모으고 AI 팩토리는 이를 학습한다. 로봇은 AI의 판단을 현실에서 수행하고 새만금은 차량·공장·로봇·에너지가 실제로 연결되는 실증 무대가 된다.

정 회장이 제시한 AI 도시가 선언에 그치지 않으려면 개별 협력과 투자가 하나의 데이터 순환체계로 작동해야 한다. 현대차그룹은 빅테크의 전문기술과 자체 제조 기반을 연결해 도시 단위 피지컬 AI의 실체를 만들겠다는 계획이다.

chanw@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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