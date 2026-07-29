동해시, AI 데이터센터를 '산업'으로…이정학 시장 "동해 경제 대전환 준비할 것"

"대규모 투자, 시민 일자리·소득으로 이어져야 진짜 성과"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 취임 28일을 맞은 이정학 동해시장이 첫 공식 기자회견을 통해 동해시 핵심 현안으로 떠오른 AI 데이터센터 사업을 '동해 경제구조를 바꾸는 산업 전환의 계기'로 만들겠다는 구상을 내놓았다.

단순 시설 유치에 그치지 않고 지역기업과 인재, 일자리로 이어지는 '실질적인 효과'를 최우선 기준으로 삼겠다는 방침이다.

이 시장은 28일 동해시청에서 열린 기자회견에서 "지난 28일 동안 성과를 이야기하기보다 동해시가 가진 현실과 가능성, 그리고 앞으로 무엇을 준비해야 하는지를 들여다본 시간이었다"며 "민선9기는 모든 정책의 기준을 '그래서 시민에게 무엇이 돌아오는가'에 두겠다"고 밝혔다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장이 취임 첫 기자회견에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.07.28 onemoregive@newspim.com

이정학 시장은 현재 동해시 최대 현안인 AI 데이터센터를 두고 "지역 산업구조를 바꿀 수 있는 새로운 기회"라고 평가하면서도, 대규모 투자 규모에 걸맞은 지역경제 파급효과를 반드시 이끌어내겠다고 강조했다.

GS가 추진하는 AI 데이터센터는 동해 북평제2일반산업단지 일원에 들어설 예정으로 강원특별자치도·동해시·GS는 지난 7월 6일 업무협약을 체결하고 AI 인프라 산업 육성, 기업유치, 인허가 지원 등에 협력하기로 한 바 있다.

이 시장은 "대규모 투자가 곧바로 지역의 대규모 일자리와 소득을 의미하는 것은 아니"라며 "데이터센터가 들어오는 것 자체보다 이를 계기로 동해시에 어떤 기업과 산업, 인재와 일자리가 남느냐가 더 중요하다"고 말했다.

데이터센터 특성상 대규모 전력과 용수, 기반시설을 필요로 하는 만큼 지역경제와 충분히 연결되지 못할 경우 시민이 체감하는 효과가 제한적일 수 있다는 것이 이정학 시장의 판단이다.

이어 데이터센터 건립에 필요한 인허가와 기반시설 등 행정지원은 물론 관련 기업 유치와 지역기업 참여, 지역인재 육성으로 이어지는 AI 산업생태계 조성 방안을 적극 모색한다는 계획을 내놓았다.

이를 위해 우선 전력·용수·인허가·산업단지·교통·기반시설 등 입지여건을 점검하고 대형 투자와 지역경제를 연결할 수 있는 기업 유치 전략, 상생 모델을 함께 추진하기로 했다.

다만 현재 사업이 초기 단계인 만큼 구체적인 운영방식, 수요처 구조, 고용 규모, 연관기업 유치 계획 등은 사업이 구체화되는 과정에서 GS 등 기업과 관계기관과의 협의 속에서 단계적으로 확인해 나간다는 입장이다.

이 시장은 "AI 데이터센터를 '동해에 있는 시설'이 아니라 '동해 경제를 바꾸는 산업'으로 만드는 것이 중요하다"며 "무조건적인 기대에도 막연한 우려에도 치우치지 않고 동해시와 시민에게 가장 도움이 되는 방향을 찾아가겠다"고 말했다.

이 시장은 취임 이후 한 달 가까이 시정을 점검한 결과에 대해서도 구체적인 진단과 방향을 제시했다. 그는 "동해시는 인구감소와 청년유출, 지역상권의 어려움이라는 현실과 함께 AI 데이터센터, 동해항, 철도, 관광이라는 새로운 기회를 동시에 맞고 있다"며 "각각의 사업을 따로 추진하는 데 그치지 않고 서로 연결해 동해시 전체의 경제구조를 바꿔야 한다"고 강조했다.

민선9기 이정학 시장의 핵심 구상은 '동해 경제 대전환'이다. AI와 미래산업, 항만과 철도 물류, 관광을 유기적으로 연결해 산업 구조를 전환하고 기업유치와 관광산업의 성과를 시민의 일자리·소득·골목상권으로 이어지게 하는 데 정책 역량을 집중하겠다는 것이다.

이 시장은 "기업이 들어와도 시민의 좋은 일자리가 늘지 않는다면 성공이라고 할 수 없고 관광객이 늘어도 지역경제가 살아나지 않는다면 시민이 체감하는 성장은 아니다"라며 "산업의 변화와 경제의 성장이 시민의 삶의 변화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

이정학 시장은 이날 기자회견을 통해 "동해시가 앞으로 무엇을 준비해야 하는지를 확인하기에는 의미 있는 시간"이라고 평가했다. 그는 "큰 사업일수록 시민의 입장에서 더 꼼꼼하게 살피고 동해시의 미래를 위한 준비를 하나씩 실행해 나가겠다"며 "민선9기는 '시민에게 무엇이 돌아오는가'를 기준으로 정책을 설계하고 동해 경제 대전환을 시민 삶의 변화로 연결하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.



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