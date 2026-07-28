전남광주농기원, '고구마 부산물' 화장품 소재 개발에 활용

AI 핵심 요약beta
- 전남광주농기원이 28일 고구마 부산물 업사이클링·산업화 기술개발 사업을 3년간 13억원 투입해 추진했다
- 고구마 덩굴·잎 수집·가공을 기계화해 노동력·경영비를 줄이고 바이오차·식품·화장품 소재 등으로 산업화한다
- 비상품 고구마 처리 실태를 조사해 발생량·경쟁력을 분석하고 농가·산업체 적용 가능한 표준 경영 모델을 제시한다
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[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 농업기술원이 고구마 생산 과정에서 발생하는 부산물을 산업에 활용하는 자원 순환 모델을 구축한다.
28일 전남광주시에 따르면 농기원은 올해부터 3년간 총사업비 약 13억원을 들여 '고구마 부산물 업사이클링 및 산업화 기술개발' 사업을 추진한다.
고구마 덩굴을 효율적으로 수집·가공하는 기술을 개발하고 이를 활용한 바이오차와 식품·화장품 소재, 가공제품 등을 산업화하는 것이 목표다.
전남광주은 2025년 현재 5200㏊에서 고구마를 재배해 전국 재배면적의 약 30%를 차지하는 국내 최대 주산지다.
국내 연간 고구마 생산량을 약 31만t으로 볼 때 덩굴과 잎 등을 포함한 부산물 발생량은 약 46만t에 이를 것으로 추정된다.
그러나 고구마 덩굴과 잎은 수분 함량이 높고 부피가 커 수집과 운반이 어렵다. 이 때문에 상당량이 농경지에 그대로 방치되거나 폐기되고 있다.
전남광주농기원은 이러한 문제를 해결하기 위해 덩굴의 절단과 수집, 압축, 운반 과정을 연계한 기계화 기술과 작업체계를 개발할 계획이다.
이를 통해 부산물 수거에 노동력과 경영비를 줄이고, 현장 활용도를 높인다는 방침이다.
수집한 고구마 덩굴과 잎은 바이오차로 만들어 농업 분야 탄소중립 정책과 연계하고, 잎과 줄기에 함유된 루테인과 베타카로틴, 폴리페놀, 클로로젠산 등 기능성 성분을 활용한 식품·화장품 소재 개발을 추진한다.
저장 과정에서 폐기되는 비상품 고구마의 활용 방안도 마련한다.
비상품 고구마는 연간 약 1만 8000t이 발생하고, 폐기 비용만 약 32억원에 이르는 것으로 추정된다.
전남광주농기원은 비상품 고구마 부산물 발생량과 처리 실태를 조사하고, 덩굴 수집과 개발 제품의 경쟁력을 분석해 농가와 산업체가 현장에 적용할 표준 경영 모델도 제시할 예정이다.
ej7648@newspim.com