대전교통공사, 고령층 도시철도 안전사고 예방교육 나선다

AI 핵심 요약beta
- 대전교통공사가 27일부터 31일까지 경로당 22곳에서 고령층 대상 맞춤형 도시철도 안전교육을 실시했다.
- 지난해 도시철도 역사 안전사고의 73.3%가 60세 이상 고령층에게 발생해 실제 사고 사례 중심 교육을 진행했다.
- 공사는 에스컬레이터 안전캠페인·안내방송·도우미 운영 등 예방활동을 병행하며 찾아가는 안전교육을 확대하겠다고 밝혔다.
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사고 다발 역세권 경로당 22곳 찾아 맞춤교육
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전교통공사가 도시철도 역사 내 안전사고의 상당수가 고령층에게 집중됨에 따라 경로당을 직접 찾아가는 예방교육에 나선다.
대전교통공사는 27일부터 31일까지 대전역과 서대전네거리역, 유성온천역, 반석역 인근 경로당 22곳을 대상으로 '맞춤형 도시철도 안전교육'을 실시한다고 밝혔다.
공사에 따르면 지난해 도시철도 역사에서 발생한 안전사고 가운데 73.3%가 60세 이상 고령층에게 발생한 것으로 나타났다.
교육은 실제 사고 사례를 중심으로 진행된다. 에스컬레이터 전도사고 영상을 활용해 손수레나 무거운 짐을 소지한 경우 엘리베이터를 이용하고, 에스컬레이터 이용 시 손잡이를 잡는 등 고령층이 쉽게 실천할 수 있는 안전수칙을 안내한다.
공사는 이번 교육과 함께 에스컬레이터 안전캠페인과 역사 내 안내방송, 어르신 도우미 운영 등 고령층 안전사고 예방활동도 이어갈 방침이다.
이광축 대전교통공사 사장은 "고령층 안전사고를 줄이기 위해서는 시설 개선과 함께 올바른 이용습관과 안전의식이 중요하다"며 "시민 눈높이에 맞춘 찾아가는 안전교육을 지속 확대하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com