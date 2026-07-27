강릉시 '고퀄공연 시즌2' 시작...국비 4억 4000만원 확보

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉아트센터가 지난해 큰 호응을 얻었던 '고퀄공연 시즌1'에 이어 우수 공연 유치를 위한 국비를 확보해 '고퀄공연 시즌2'를 시작한다고 27일 밝혔다.

강릉아트센터는 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 주관하는 '공연예술 지역유통 지원사업'과 '대표공연 콘텐츠 지역유통 지원사업'에 선정돼 총 4억 4000만 원의 국비를 확보했다.

'공연예술 지역유통 지원사업'은 기초예술 분야(무용, 연극, 음악, 전통, 뮤지컬)의 지역 유통을 활성화하기 위해 추진하는 공모사업으로 이번에 2년 연속 선정됐다. 강릉아트센터는 연극 2개 작품, 음악 1개 작품, 전통 1개 작품을 최종 선정했다. 이들은 8월 1일부터 순차적으로 공연될 예정이다.

고퀄공연 포스터.[사진=강릉시] 2026.07.27 onemoregive@newspim.com

첫 번째로 소개될 공연은 '극단 모시는사람들'의 정통 연극 '춘섬이의 거짓말'이다. 제47회 서울연극제 공식 선정작으로 대학로에서 활동하는 배우 김현과 박옥출이 출연한다. 과거의 숨겨진 진실을 지키기 위한 열여덟 춘섬이의 여정을 그리는 이 작품은 관객들에게 깊은 감동을 선사할 것이다.

이어서 두 번째 연극 '아버지와 나와 홍매와'는 작가 김광탁의 자전적 이야기로 간암 말기 아버지를 지켜보는 가족의 복잡한 감정을 다룬다. 부모와 자식 간의 사건과 기억을 섬세하게 풀어내며 가족의 의미를 되새긴다.

세 번째로 진행되는 신귀복 가곡 음악회 '가곡의 별'은 한국 가곡 발전에 기여한 작곡가 신귀복의 대표 작품들을 조명하는 공연으로 국민 가곡 '얼굴'을 포함한 그의 다양한 곡을 선보인다. 크로스오버 그룹 레떼아모르의 베이스바리톤 길병민, 뮤지컬 배우 김성식, 그리고 테너 윤서준과 소프라노 김제니가 출연하여 감동적인 무대를 꾸밀 예정이다.

마지막으로 오는 9월 22일에는 추석 명절 특집 '풍류일가'가 예정돼 있다. 경기소리, 서도소리, 남도소리 등 한국 전통 소리의 다양한 장르를 현대적인 감각으로 표현하는 이 공연에는 '국악계 아이돌'로 알려진 소리꾼 김준수와 정가 보컬리스트 하윤주 등이 출연한다.

또 강릉아트센터는 11월에 연극 '더 드레서', 내년 1월에는 뮤지컬 '마리 퀴리'를 공연할 계획이다. 이는 '대표공연 콘텐츠 지역유통 지원사업'을 통해 선정된 작품들이다.

강릉아트센터는 올해 개관 9주년을 맞았다. 매년 공모사업을 통해 우수 공연을 유치하고 국비를 확보해 지역 문화예술 향유 격차를 줄이고 시민들의 공연 관람 경험을 확장하는 데 기여하고 있다.

자세한 공연 정보는 강릉아트센터 누리집에서 확인할 수 있으며 티켓은 해당 누리집 또는 현장에서 구매할 수 있다.

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