강릉시, 내달 31일까지 쓰레기 불법투기 집중 단속

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 27일부터 8월31일까지 쓰레기 불법투기 집중단속을 실시했다
- 해변·공영주차장 등에서 종량제봉투 미사용과 무단투기 등 불법행위를 점검했다
- 강릉시는 홍보와 순찰을 강화하고 위반 시 과태료를 부과해 깨끗한 관광환경을 유지할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 여름 휴가철을 맞아 증가하는 차박객과 관광객으로 인한 쓰레기 불법투기를 예방하고 쾌적한 관광환경을 조성하기 위해 27일부터 8월 31일까지 단속반을 운영하며 집중 단속을 실시한다고 밝혔다.
이번 집중 단속은 피서객이 많이 방문하는 해변과 공영주차장, 차박 명소, 관광지 등을 중심으로 진행되며 종량제봉투 미사용, 음식물쓰레기 무단 방치, 재활용품 혼합배출 등의 불법행위 점검에 중점을 두고 있다.
강릉시는 단속과 함께 올바른 쓰레기 배출 방법에 대한 홍보를 실시하며 관광객들의 자발적인 참여를 유도할 예정이다. 또 상습적으로 불법투기가 발생하는 지역에 대해서는 순찰을 강화하고 위반 사항이 적발될 경우 폐기물관리법에 따라 과태료를 부과하는 엄정한 대응을 계획하고 있다.
김동관 자원순환과장은 "강릉의 아름다운 자연환경을 보전하기 위해서는 시민과 관광객 모두의 성숙한 시민의식이 필요하다"며 "발생한 쓰레기는 종량제봉투를 사용해 지정된 장소에 올바르게 배출해 깨끗한 관광환경 조성에 적극 동참해 주시길 바란다"고 말했다.
한편 강릉시는 여름철 피서 기간 동안 주요 관광지와 해변에 대한 환경 정비를 강화하고 불법투기 예방을 위한 홍보와 계도 활동을 지속적으로 추진해 쾌적하고 깨끗한 관광도시 이미지를 유지하는 데 최선을 다할 계획이다.
onemoregive@newspim.com