경기도교육청, 여름방학 맞아 온라인 실시간 화상 강좌 94개로 확대

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 27일부터 실시간 화상 강좌를 운영했다
- 여름방학 맞아 94개 강좌 1269차시로 확대했다
- 영어·AI·예술 등 편성하고 생기부 연계도 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 여름방학을 맞아 27일부터 오는 8월 14일까지 '경기도교육청 온라인교육 플랫폼'을 통해 '제2차 실시간 화상 강좌'를 운영한다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 강좌는 지난 1차 운영(37개 강좌)의 성과에 힘입어 총 94개 강좌 1269차시 규모로 크게 확대됐다.
수강 대상은 도내 초·중·고교 학생과 동일 연령대의 학교 밖 청소년이다. 수업은 학생들의 일정을 고려해 하루 2차시씩 오전(10시~12시), 오후(15시~17시), 저녁(18시 30분~20시 30분) 시간대로 나눠 진행된다.
앞서 도교육청이 지난 4월~5월 실시한 제1차 화상 강좌는 학습자 만족도 평가에서 100점 만점에 94.2점을 기록했다. 학생들은 디지털 도구를 활용한 실습 중심 수업과 문해력·기초수학·외국어 강좌에 높은 만족도를 나타냈다.
도교육청은 수강생 희망 조사에서 가장 요구가 많았던 영어 회화 및 제2외국어를 비롯해 예술·미술·음악, 인공지능(AI)·코딩, 인문·사회 분야 등 다채로운 과목을 추가로 편성했다.
아울러 도교육청은 학생이 12차시 이상 개설된 강좌를 80% 이상 이수할 경우 해당 참여 내용을 '학교생활기록부 진로활동 세부능력 및 특기사항'에 기재할 수 있도록 지원할 방침이다.
경기도교육청 관계자는 "시공간의 제약을 뛰어넘는 학생 맞춤형 온라인 교육 기회를 지속해서 넓히고 학교생활기록부 연계를 통해 공교육의 책무성과 학생들의 자기주도적 학습 역량을 함께 강화해 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com