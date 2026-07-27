의정부소방서, 중랑천 급류에서 80대 여성 구조

AI 핵심 요약beta
- 의정부소방서 소방대원들이 27일 중랑천에 빠져 바위에 매달린 80대 여성을 신속히 구조했다
- 소방대원들은 유속과 수심을 확인한 뒤 직접 물속으로 진입해 구명조끼와 구명환을 활용해 안전하게 구조했다
- 소방서는 여름철 수난사고 예방을 위해 하천·계곡 순찰과 시민 대상 물놀이 안전수칙 홍보를 강화하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시 호원동 중랑천에서 물에 빠져 바위에 매달려 있던 80대 여성을 호원119안전센터 소방대원들의 신속하고 침착한 대응으로 안전하게 구조했다.
27일 의정부소방서에 따르면 이날 오전 7시 27분께 중랑천에서 한 여성이 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다. 소방대원들은 신고 접수 약 5분 만인 오전 7시 32분 현장에 도착했다. 당시 구조 대상자는 불어난 물살 속에서 바위를 붙잡은 채 간신히 버티고 있었으며 손에 힘이 빠질 경우 급류에 휩쓸릴 수 있는 위태로운 상황이었다.
소방대원들은 도착 직후 구명조끼와 구명환, 드로우백 등 수난 구조 장비를 준비한 뒤 구조 방법을 신속히 검토했다. 그러나 구조 대상자가 살기 위해 바위를 놓지 못하는 상황이라 두 손을 전혀 쓸 수 없었고 일반적인 방식으로는 구명환을 건네는 것조차 어려운 상태였다. 이에 대원들은 주변 물살과 수심을 확인한 뒤 비교적 유속이 약한 지점을 선정해 구명조끼를 착용하고 직접 물속으로 진입하기로 결정했다.
대원들은 서로의 안전을 확보하며 조심스럽게 구조 대상자에게 접근했다. 한 대원이 먼저 대상자를 안정시키고 바위 잡은 상태를 유지하도록 돕는 동안 다른 대원이 구명환을 대상자 몸에 안전하게 걸어 체중을 지지할 수 있도록 조치했다.
이후 대원들은 구조 대상자를 물 밖으로 안전하게 옮겨 추가 위험을 차단했다. 침착한 현장 판단과 대원들 간 유기적인 팀워크 속에 구조 대상자는 무사히 구조됐으며 별다른 2차 사고도 발생하지 않았다.
조창근 의정부소방서장은 "한순간의 망설임이 큰 사고로 이어질 수 있는 상황에서도 소방대원들이 침착하게 주변 위험 요소를 파악하고 가장 안전한 방법을 선택해 소중한 생명을 지켰다"며 "앞으로도 도민이 위급한 순간 가장 먼저 믿고 의지할 수 있는 소방이 될 수 있도록 현장 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.
의정부소방서는 여름철 잦은 집중호우와 돌발 물놀이 사고에 대비해 하천·계곡 등 사고 위험 지역을 중심으로 안전 순찰을 강화하고 있다. 또 시민을 대상으로 물놀이 안전 수칙과 집중호우 시 행동 요령을 적극 홍보하는 등 여름철 수난 사고 예방 활동에도 힘을 쏟고 있다고 밝혔다.
asj7376@newspim.com