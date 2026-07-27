광양농협, 농업인 건강지원 확대…왕진버스 운영

AI 핵심 요약beta
- 광양농협이 27일 농촌왕진버스를 운영했다.
- 광양국민체육센터서 농업인 300명에 의료서비스를 제공했다.
- 기본진료·시력검사·치매상담 등 건강점검을 도왔다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양농협이 지역 최초로 농촌왕진버스를 운영해 농업인 대상 의료·건강 서비스를 제공했다.
광양농협은 27일 광양국민체육센터에서 조합원과 농업인 약 300명을 대상으로 광양시 최초 '농촌왕진버스'를 운영했다고 밝혔다.
이번 사업은 의료기관 이용이 어려운 농촌지역 농업인을 위해 마련됐다. 현장에는 원광대학교 장흥통합의료병원 의료진과 안경원, 광양시보건소 치매안심센터 등이 참여해 의료와 건강관리 서비스를 제공했다.
참여자들은 기본 진료와 시력검사, 돋보기 지원, 치매예방 상담과 인지선별검사 등을 한자리에서 받으며 건강 상태를 점검하고 상담을 받을 수 있었다.
이날 광양시 농업기술센터와 농업정책과, 농협중앙회 관계자들이 현장을 찾아 농업인을 격려했으며 봉사단은 안내와 접수, 이동 지원을 맡아 행사 운영을 지원했다.
허순구 조합장은 "농업인의 건강이 곧 농촌의 지속성과 직결된다"며 "이번 사업이 농업인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
광양농협은 앞으로도 농업인 중심의 복지와 지원 사업을 확대해 안정적인 영농 환경 조성과 삶의 질 향상에 힘쓸 방침이다.
chadol999@newspim.com