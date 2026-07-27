윤수봉 전북도의원, 완주 소양면 폐기물 파쇄공장 설치 반대 '소통'

AI 핵심 요약beta
- 전북도의회 윤수봉 의원은 27일 완주 소양면 폐기물 파쇄공장 설치와 관련해 주민 우려 해소를 위한 현장 소통에 나섰다
- 간담회에서 주민들은 병원·마을 인근 공장 설립에 따른 환경오염과 건강권·생활환경 침해 우려를 전달하며 신중한 검토와 철회를 요구했다
- 윤 의원은 주민 생명·건강과 쾌적한 환경이 우선이라며 현장 목소리를 반영해 의회 차원에서 해결방안을 찾고 사업 추진을 막겠다고 밝혔다
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마음사랑병원·신왕마을 인접 지역 사업 추진…주민 생활환경 보호 방안 강조
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도의회 윤수봉 의원은 완주군 소양면 폐기물 파쇄공장 설치 추진과 관련해 주민들의 우려를 듣고 해결 방안을 모색하기 위한 현장 소통에 나섰다고 27일 밝혔다.
윤 의원은 완주군 소양면 폐기물 파쇄공장 반대추진위원회를 방문해 주민들과 간담회를 갖고 사업 추진 과정에서 제기된 환경 및 생활권 문제에 대한 의견을 청취했다.
간담회에는 임대훈 이장협의회장과 문원근 이장 등 반대추진위 관계자와 주민들이 참석해 폐기물 파쇄공장 설립에 따른 환경오염 가능성, 주민 건강권 침해 우려, 생활환경 악화 문제 등을 전달했다.
주민들은 사업 예정지 인근에 전북특별자치도 마음사랑병원과 신왕마을이 위치해 있어 지역 주민들의 생활권과 밀접한 만큼 사업 추진에 대한 신중한 검토가 필요하다고 강조했다.
특히 최근 무더위 속에서도 집회를 이어가며 폐기물 파쇄공장 설치 철회를 요구하고 있는 주민들의 상황을 설명하고 지역사회 의견을 충분히 반영해 줄 것을 요청했다.
윤수봉 의원은 "주민들의 생명과 건강, 쾌적한 생활환경은 무엇보다 우선되어야 한다"며 "주민 우려가 충분히 해소되지 않은 상황에서 사업이 추진돼서는 안 된다"고 말했다.
이어 "현장의 목소리를 지속적으로 듣고 주민 입장에서 해결 방안을 찾을 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다"며 "주민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 지키기 위해 함께 노력하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com