부산교육청, 고교생 대상 '지역연계 교육과정' 운영…진로 선택 폭 확대

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 27일부터 8월10일까지 고교생 1040명 대상 여름방학 지역연계 교육과정을 운영했다
- 17개 대학·기관이 참여해 교과형·학점인정형·창체형 등 3유형 57개 강좌를 개설해 진로·적성 맞춤형 교육을 제공했다
- 이수 시 고교·대학 학점 및 창의적 체험활동으로 인정돼 고교학점제 취지 실현과 진로 설계에 도움이 될 것으로 기대했다
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학생 맞춤형 진로 설계 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 27일부터 다음달 10일까지 자율·특목·일반고 재학생 1040명을 대상으로 '여름방학 지역연계 교육과정'을 운영한다고 밝혔다.
이번 교육과정은 17개 대학·기관이 참여하며 지역대학의 인적, 물적 인프라를 활용해 전문 과목 수강을 제공하고 대학의 우수 인력을 활용해 학생의 진로와 적성을 맞춤화 교육을 지원한다.
과정은 교과형, 고교-대학 연계 학점 인정형, 창체형 등 총 3개 유형, 57개 강좌로 진행된다.
교과형은 경남정보대 등 9개 대학에서 고등 2~3학년(265명)을 대상으로 14개 강좌를 개설·운영한다. 이수 시 2학점을 인정받는다.
교고-대학 연계 인정형으로는 부산대 등 6개 대학에서 고등 1~2학년(128명)을 대상으로 하며 14개 강좌를 실시한다.
이수 시 고등학교 학점과 해당 대학 진학 시 대학 학점으로 인정받아 학생들의 진로·진학 선택 폭이 넓어질 것으로 보고 있다.
창체형의 경우 고등 1~2학년(647명)을 대상으로 부산지역 16개 대학과 부산시청자미디어센터에서 38개 강좌를 운영한다. 이수 시 학교생활기록부 창의적 체험활동에 기록된다.
김석준 교육감은 "학생들이 진로와 적성에 따라 과목을 선택하고 학습할 수 있도록 지역 대학 등과 연계한 다양한 교육과정을 운영하고 있다"며 "지역연계 교육과정이 고교학점제의 취지를 실현하고, 학생들의 과목 선택과 진로 설계에 실질적인 도움이 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com