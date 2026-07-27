관악구, 주민 참여로 겨울철 복지위기 1782가구 발굴…복지부 장관상

민관협력 발굴망 성과 인정

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 주민과 함께 겨울철 복지 사각지대 위기가구를 선제적으로 발굴하고, 맞춤형 복지서비스를 연계한 공로를 인정받아 보건복지부 장관상을 수상했다고 27일 밝혔다.

관악구는 2025년 11월부터 2026년 2월까지 겨울철 복지위기가구 집중 발굴·지원 기간을 운영해 총 1782가구를 발굴하고 공적급여, 민간자원, 돌봄서비스 등 2384건의 지원을 연계했다. 구는 행정자료에 나타난 위기 정보만으로는 발견하기 어려운 가구를 찾기 위해 주민이 참여하는 현장 중심 발굴 활동을 강화했다고 덧붙였다.

겨울철 복지위기가구 발굴·지원 우수기관에 선정된 관악구청(가운데 박준희 관악구청장) [사진=관악구]

대표적인 사례로 통·반장이 지역 곳곳을 살피며 우편물 적치, 체납 고지서 방치, 장기간 부재 등 생활 속 위기 징후를 확인하고, 도움이 필요한 이웃을 동 주민센터와 복지부서에 연계하는 '우리동네 주주데이'가 있다. 주민이 가장 가까운 곳에서 이웃의 변화를 알아차리고, 그 신호가 실제 복지 지원으로 이어지도록 한 것이 핵심이다.

한국공인중개사협회 관악구지회와 함께 운영하는 '신통방통 복지플랫폼'도 주민 생활권 기반 발굴망을 넓히는 데 힘을 보탰다. 지역 사정에 밝은 공인중개사가 전입 미신고자, 실거주 사각지대 등 기존 행정망으로 파악하기 어려운 위기가구를 발견하면 구와 연계해 복지상담과 지원이 이뤄질 수 있도록 했다.

구는 홈페이지, 복지상담센터, 카카오톡 위기가구 신고 채널 등을 통해 주민 누구나 주변의 어려운 이웃을 쉽게 알릴 수 있도록 신고 접근성도 높였다. 이를 통해 위기 상황을 당사자의 신청에만 의존하지 않고, 지역사회가 함께 발견하는 구조로 바꿨다.

아울러 관악경찰서, 관악소방서, 지역 내 종합사회복지관과 협력해 위기신고나 현장출동 과정에서 발견된 복지위기가구를 복지서비스로 연계하는 통합 지원체계도 구축했다. 현장에서 발견된 위기가구는 초기상담, 위기도 진단, 서비스 연계, 사후 모니터링까지 이어지도록 체계적으로 관리하고 있다.

구는 전체 가구 중 1인가구 비중이 높은 지역 특성을 반영해 전 동 21개 주민센터에 '관악형 작은 1인가구 지원센터'도 운영 중이다.

박준희 구청장은 "복지사각지대 발굴의 시작은 행정자료가 아닌 이웃의 관심일 때가 많다. 작은 신호를 놓치지 않은 주민들의 참여가 이번 성과의 가장 큰 힘이었다"며 "구는 앞으로도 주민과 함께 위기가구를 먼저 찾아내고, 발견된 위기 신호가 신속한 복지지원으로 이어지도록 생활권 중심 복지안전망을 강화하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com