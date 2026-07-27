한국청소년상담복지개발원, '청렴라이브' 공동 개최…청렴문화 확산

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국민권익위 참여형 교육 통해 반부패 의식 제고

기관 간 협력·소통 강화, 공정·투명 조직문화 다짐

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년상담복지개발원은 지난 24일 부산 센텀지역에서 게임물관리위원회, 영상물등급위원회, 영화진흥위원회와 함께 국민권익위원회 주관 청렴교육 프로그램 '청렴라이브(LIVE)'를 공동으로 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 부산지역 공공기관 간 협력을 기반으로 청렴문화를 확산하고 반부패 의식을 높이기 위해 마련됐으며 4개 기관장을 포함한 임직원 약 150명이 참석했다.

한국청소년상담복지개발원은 지난 24일 부산 센텀지역에서 게임물관리위원회, 영상물등급위원회, 영화진흥위원회와 함께 국민권익위원회 주관 청렴교육 프로그램 '청렴라이브(LIVE)'를 공동으로 개최했다. [사진=한국청소년상담복지개발원]

행사에 앞서 각 기관장들은 차담회를 통해 기관 간 협력 방안과 청렴문화 정착을 위한 실질적인 방안을 논의했다.

참석자들은 공공기관에 있어 청렴이 국민 신뢰 확보의 핵심 가치라는 데 의견을 같이하고 지속적인 교류를 통해 청렴 실천을 강화해 나가기로 했다. 이어 진행된 청렴캠페인에서는 공정하고 투명한 조직문화 조성에 대한 의지를 함께 다졌다.

본 행사인 '청렴라이브'는 국민권익위원회가 운영하는 참여형 청렴교육 프로그램으로 공연과 강의를 결합해 교육 효과를 높인 것이 특징이다.

이날 프로그램은 직장 내 갑질 및 이해충돌 사례를 소재로 한 청렴연극을 시작으로, 공직자의 윤리와 청렴의 가치를 쉽게 전달하는 특강, 퀴즈 형식의 '청렴 골든벨' 순으로 진행됐다.

참석자들은 다양한 콘텐츠를 통해 청렴의 의미를 보다 쉽게 이해하고 일상 업무 속에서 실천할 수 있는 청렴의 중요성을 체감하는 시간을 가졌다.

이번 공동 행사는 기관 간 협력을 바탕으로 청렴문화를 확산하는 동시에 유관기관 간 소통과 유대감을 강화하는 계기가 됐다는 평가다.

또한 청렴을 공동의 가치로 설정하고 국민에게 신뢰받는 공공기관으로 나아가기 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미를 더했다.

4개 기관장은 "이번 청렴라이브는 교육을 넘어 기관 간 협력과 소통을 강화하고 청렴 실천의지를 함께 다지는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 유관기관과 지속적으로 협력해 청렴하고 신뢰받는 공공기관 문화 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com