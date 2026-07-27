인천지하철 에스컬레이터 손잡이에 내장형 살균장치…국내 최초

AI 핵심 요약beta
- 인천교통공사가 27일 에스컬레이터 손잡이에
- 내장형 UV-C 살균장치를 설치했다고 밝혔다.
- 살균력 99.9% 검증돼 인천 지하철 14대 운영 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지하철 역 에스컬레이터 손잡이 내부에 국내 최초로 자외선 살균장치가 설치됐다.
인천교통공사는 지하철 역사 내 안전사고를 예방과 위생적인 이용 환경을 위해 '에스컬레이터 손잡이 내장형 UV-C 살균장치'를 설치했다고 27일 밝혔다.
이 장치는 에스컬레이터 내부에 설치돼 손잡이를 자동으로 살균하는 방식으로 기존 외장형보다 유지관리와 경제성이 뛰어난 것이 특징이다.
공사는 지난해 인천스타트업파크 공공 실증사업으로 지하철 역 에스컬레이터 8대에 시범 운영 해 살균력이 99.9%에 달하는 것으로 검증돼 이번에 부평역과 간석오거리역에 추가로 설치했다고 설명했다.
공사는 현재 모두 14대가 운영 중이며 시민들이 안심하고 손잡이를 잡고 이용할 수 있도록 해 에스컬레이터 전도 사고 예방에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
최정규 인천교통공사 사장은 "앞으로도 혁신 기술을 적극 도입해 시민들이 더욱 안전하고 위생적인 도시철도를 이용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com