김문희 한국교육과정평가원장, 경영목표 제시…"미래교육 선도기관 도약"

AI 핵심 요약beta
- 한국교육과정평가원 김문희 원장은 27일 경영 현안 설명회를 개최했다
- 설명회에서 AI·디지털 전환 등 환경변화 반영 중장기 발전목표와 전략을 제시했다
- 핵심 목표로 학교교육 혁신 연구지원과 평가사업 질관리, 소통·협업 기반 경영혁신을 내세웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기관평가 개편·PBS 폐지 등 경영체계 변화 제시
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 김문희 한국교육과정평가원장은 27일 원내 대회의실에서 '2026년 제5차 경영 현안 설명회'를 개최했다.
이번 설명회는 올해 3월 취임한 김 원장의 경영목표를 공유하고 2026년 기관평가 및 평정제도 개선 방향을 안내하기 위해 마련됐다.
이날 김 원장은 발표자로 나서 AI·디지털 전환과 사회구조 변화에 따른 교육체제 혁신 요구를 반영한 중장기 발전목표와 추진전략을 제시했다.
이어 김영은 연구기획실장은 PBS(성과기반 연구비 지원제도) 폐지와 공공기관 정책방향에 따른 2026년 기관평가 및 평정제도 변경사항을 설명했다.
김 원장은 핵심 경영목표로 ▲학교교육 혁신을 위한 연구 및 정책 지원 강화 ▲국가수준 평가사업의 안정적 운영과 질 관리 ▲연구성과 관리 및 확산 ▲소통과 협업 기반의 경영혁신을 제시했다.
김 원장은 "한국교육과정평가원은 학생의 성장을 지원하고 미래 교육을 선도하는 교육과정·교수학습·교육평가 연구기관으로서 미래 교육을 선도하는 학교교육 연구기관, 공신력 있는 교육평가 사업 수행기관, 현장과 소통하는 정부출연연구기관이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com