'한국새빛가속기' 착공…중부권 첨단연구 거점 첫삽

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1조1000억 투입 2029년 12월 준공 목표

반도체·바이오·이차전지 핵심 인프라 기대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 오창에 국가 핵심 첨단 연구시설인 다목적 방사광가속기 '한국새빛가속기'가 첫 삽을 뜨며 중부권 과학기술 거점 구축이 본격화됐다.

반도체·바이오·이차전지 등 전략산업 경쟁력을 좌우할 초정밀 분석 인프라가 들어서면서 지역 산업지형 변화와 국가 연구역량 강화의 전환점이 될 전망이다.

한국새빛가속기 착공식. [사진=충북도]2026.07.27 baek3413@newspim.com

27일 충북도와 청주시에 따르면 한국새빛가속기 착공식이 이날 청원구 오창읍 후기리 오창테크노폴리스 산업단지 내 사업부지에서 열렸다.

행사에는 신용한 충북지사와 이장섭 청주시장, 구혁채 과학기술정보통신부 제1차관을 비롯해 유관기관 관계자와 지역 주민 등 300여명이 참석해 사업의 성공적 추진을 기원했다.

다목적 방사광가속기 구축사업은 오창테크노폴리스 산업단지 내 54만㎡ 부지에 연면적 6만9000㎡ 규모의 가속기 및 연구지원 시설을 조성하는 대형 국책사업이다.

총사업비는 1조1643억원으로 국비 9643억원과 도비·시비 각 1000억원이 투입된다.

준공 목표 시점은 2029년 12월이다.

사업은 과학기술정보통신부와 충북도, 청주시가 공동 추진하며 한국기초과학지원연구원이 주관하고 포항가속기연구소가 참여한다.

한국새빛가속기는 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속해 생성된 방사광을 활용, 물질의 미세 구조와 특성을 분석하는 첨단 연구시설이다.

반도체 소재 결함 분석, 신약 후보물질 구조 규명, 이차전지 내부 반응 관찰 등 기존 장비로는 어려웠던 정밀 분석이 가능해 국가 전략산업의 기술 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.

이번 사업을 통해 방사광가속기 1기와 초기 빔라인 10기가 구축되며 향후 수요 확대에 따라 빔라인을 최대 40기까지 확충할 계획이다.

한국새빛가속기 착공식. [사진=충북도]2026.07.27 baek3413@newspim.com

앞서 청주시와 충북도는 2025년 사업부지 조성과 소유권 이전을 완료하고 한국기초과학지원연구원과 부지 제공 협약을 체결하는 등 사전 행정절차를 마무리했다.

가속기 기반시설 건설은 포스코이앤씨 컨소시엄이 맡는다.

가속기가 본격 운영되면 국내 연구기관과 대학, 기업이 첨단 분석시설을 활용할 수 있게 돼 기초과학 연구는 물론 산업 현장의 기술개발과 사업화에도 파급 효과가 클 것으로 전망된다.

아울러 연구기관과 첨단기업, 인재가 집적되면서 오창을 중심으로 한 중부권 과학기술·산업 클러스터 형성도 기대된다.

신용한 충북지사는 "한국새빛가속기가 과학기술 핵심 연구 인프라로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "안전을 최우선으로 철저한 공사 관리와 품질 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이장섭 청주시장은 "다목적 방사광가속기는 국가 미래 성장동력 창출과 원천기술 확보를 위한 핵심 인프라"라며 "청주시가 세계적 과학기술 혁신 거점으로 도약할 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com