수상드론쇼·한강밤샘·이색레저…서울시, '한강페스티벌 여름' 개최

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8월 1~16일 16개 프로그램 기획

한강 매력 알리고 경제 효과 기대

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 올여름 한강이 거대한 피서지로 변신한다.

서울시는 오는 8월 1일부터 16일까지 '가깝고도 확실한 피서지, 시원시원 한강'을 주제로 9개 한강공원과 한강 수상·수변 일대에서 '2026 한강페스티벌_여름'을 개최한다고 27일 밝혔다.

시는 25대 수상드론이 재즈, K-POP 등 다양한 음악에 맞춰 화려한 춤사위를 선보이는 한강 최초 수상드론쇼부터 한강 수영장에서 맛보는 유네스코 무형문화유산 '줄타기' 공연, 한강라면과 함께 심야 드라마 감상, 직접 만든 배를 타고 한강 위에서 경주하는 이색 수상 레저까지 16개 프로그램을 기획했다.

2026 한강페스티벌 여름_한강무박2일 밤샘한강ON [사진=서울시]

먼저 주말 저녁, 한강의 야경을 배경으로 한 다양한 문화 바캉스가 기다린다. 음악과 공연, 드라마, 영화 콘텐츠를 통해 여유로운 시간을 누릴 수 있다.

한강썸머뮤직피크닉에서는 수상드론쇼와 함께 재즈와 K-POP 커버 공연이 진행된다. 1일과 2일 양화한강공원에서 열리며, 각각 '윤익형 밴드'와 '김결', '오현우', '스프링스 밴드'가 무대에 오른다. 한강뷰 인피니티 풀 물놀이장에서 진행되는 한강뮤직퐁당도 있다. 참가자는 DJ벽디와 슬리피, 펜타클의 공연과 함께 공연을 즐길 수 있다.

8월 8일에는 망원한강공원에서 한강무박2일: 밤샘한강ON이 열리며, 드라마와 공포 영화를 즐길 수 있는 프로그램이 기획됐다. 관람객들은 '커피프린스 1호점'을 정주행하고, 야식과 민간기업 '카툰플러스'의 만화책, 보드게임을 통해 휴식을 즐길 수 있다.

한강무소음DJ파티는 여의도한강공원에서 진행되며, 예약과 현장 참여가 모두 가능하다. 8월 8~15일에는 한강 다리밑 영화관이 운영돼 시원한 야외에서 무료로 영화를 관람할 수 있다.

줄타기 공연이 펼쳐지는 한강얼쑤퐁당에서는 어린이들이 슬랙라인을 체험할 수 있는 프로그램도 진행된다. '나만의 한강호 경주대회'는 15일 잠실한강공원에서 열린다.

여름의 밤을 만끽할 수 있는 한강나이트워크42K도 준비돼 있다. 한강무소음요가는 16일 오후에 진행된다. 수상 레저 프로그램도 다양하다. 블루웨이브챌린지와 한강 패들스포츠 즐기기가 운영되며, 요트와 카약 등의 체험 프로그램도 할인된 가격으로 제공된다.

'2026 한강페스티벌_여름'과 관련한 자세한 사항은 축제 공식 누리집과 SNS 채널(페이스북, 인스타그램)에서 확인할 수 있다. 문의는 120다산콜재단으로 하면 된다.

박진영 미래한강본부장은 "축제를 통해 시민들이 낮부터 밤까지 한강에서 머무르며 여름을 즐기고, 한강에서 이뤄진 소비가 주변 상권으로 이어져 지역경제 활성화에도 도움이 되기를 기대한다"고 전했다.

한강페스티벌_여름 [포스터=서울시]

kh99@newspim.com