김해시, 중국 장시성·징더전시 도자교류 협력 강화 모색

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- 김해시가 26일 중국 장시성·징더전시 대표단과 도자문화·산업 교류 확대 협력에 나섰다.
- 양측은 교류의향서와 3자 MOU 체결을 추진해 김해 분청도자 해외 진출과 실질적 협력사업을 논의했다.
- 김해와 징더전시는 유네스코 창의도시 공예·민속예술 회원도시로 도자문화 교류를 통해 함께 성장하는 협력 기반을 강화하기로 했다.
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분청도자 해외 진출 확대 논의
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 유네스코 창의도시 네트워크를 기반으로 중국 장시성·징더전시와 도자문화·산업 분야 교류 확대를 위한 협력 체계 구축에 나섰다.
시는 26일 제48차 유네스코 세계유산위원회 참석을 위해 방한한 중국 장시성·징더전시 대표단이 김해를 방문했다고 밝혔다. 이번 방문은 지난 6월 김해시 대표단의 징더전시 방문에 대한 답방 형식으로 이뤄졌다.
장시성은 중국 남동부에 위치한 성급 행정구역이며 징더전시는 장시성 동북부에 자리한 지급시로 1700년 이상 도자기 생산 역사를 가진 세계적 도자 도시다. 징더전시는 송나라 시기부터 황실 전용 도자기를 생산해 온 도시로 알려져 있다.
김해시에서는 정영두 시장과 클레이아크김해미술관장, 김해도예협회 이사장, 도자소공인특화지원센터장이 참석해 중국 대표단을 맞았다. 중국 측에서는 왕광밍 장시성 부성장, 메이이 장시성 문화여유청장, 천커룽 징더전시 당위원회 서기, 왕퉁마오 세계유산등재추진사무소장 등 장시성과 징더전시 관계자들이 함께했다.
정 시장과 중국 대표단은 유네스코 창의도시 네트워크를 기반으로 도자문화와 도자산업 분야 교류를 확대하는 방안을 논의했다. 양측은 교류의향서 체결을 추진해 지속 가능한 협력체계를 마련하고 김해 분청도자의 해외 진출 확대를 위한 구체적 협력 방안을 협의했다.
이를 위해 중국도자문화연구원과 김해도예협회, 김해도자소공인특화지원센터 간 3자 업무협약(MOU) 체결을 추진하기로 의견을 모았다. 도예인 교류, 국제도자박람회 참가, 레지던시 프로그램 운영 등 실질적인 협력 사업도 함께 추진한다는 계획이다.
정 시장은 "김해와 징더전이 유네스코 창의도시 네트워크 공예·민속예술 분야 회원 도시"라며 "두 도시가 오랜 도자문화의 역사와 전통을 공유하고 있다"고 말했다.
그러면서 "이번 방문을 계기로 문화·예술과 도자산업 분야 교류를 한층 확대해 양 도시가 함께 성장하는 협력 기반을 강화하겠다"고 강조했다.
중국 대표단은 김해시장 접견에 앞서 클레이아크김해미술관을 둘러보고 전시시설과 운영 현황을 살폈다. 대표단은 김해의 도자문화와 문화예술 인프라를 직접 체험하며 향후 협력 방향을 논의했다. 양측은 향후에도 다양한 공동사업을 지속적으로 추진해 도자 분야 국제교류를 넓혀가기로 했다.
news2349@newspim.com