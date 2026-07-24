남종섭 경기도의장, 전북·세종의회와 '지방의회법 제정' 초광역 연대

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 남종섭 의장은 24일 전북의회에서 지방의회법 제정 협력 논의했다
- 참석자들은 지방의회법이 전국 광역의회 공통 과제임을 재확인하고 정책지원관 제도 개선에 긴밀 협력하기로 했다
- 남 의장은 수도권·충청권에 이어 호남권까지 순회하며 지방의회 독립성 강화를 위한 초광역 연대를 확대하고 있다
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정책지원관 제도 개선 등 공조 강화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 남종섭 의장(더불어민주당·용인3)이 지방의회 독립성 강화를 위한 '지방의회법' 제정을 추진하며 전국 광역의회 간 초광역 연대에 속도를 내고 있다. 수도권과 제주, 충청권에 이어 호남권 광역의회와의 공조 체계를 다지기 위한 행보다.
남종섭 의장은 24일 전북특별자치도의회를 찾아 김희수 전북특별자치도의회 의장, 안신일 세종특별자치시의회 의장과 정담회를 갖고 지방의회법 제정과 지방의회 제도 개선을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이 자리에서 참석자들은 지방의회법 제정이 전국 광역의회의 공통 과제임을 재확인하고 정책지원관 제도 개선 등 현안 해결을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.
남 의장은 정담회에서 "현행 지방의회는 여전히 지방자치단체에 예속된 한계에서 벗어나지 못하고 있다"며 "국회에 국회법이 있듯 지방의회에도 독립성과 책임성을 뒷받침할 별도의 지방의회법이 반드시 제정되어야 한다"고 지적했다.
이어 "현재 관련 법안들이 발의돼 있으나 지방의회 현장의 목소리와 현실적 여건이 충실히 반영된 법안이 만들어져야 한다"며 "뜻을 함께 모으기 위해 전국 광역의회를 순회하며 연대를 확대하고 있다"고 설명했다.
남 의장은 지난 15일 인천광역시의회와 제주특별자치도의회를 시작으로 22일 충청북도의회·세종특별자치시의회·대전광역시의회를 연이어 방문하는 등 지방의회법 제정을 위한 전국적 공조 기반을 지속해서 넓혀가고 있다.
1141world@newspim.com