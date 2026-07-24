정영두 김해시장, 전략산업 4대 클러스터 첫 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 24일 4대 전략산업 클러스터를 점검했다
- 정영두 시장이 산업 전환 대응 현장을 살폈다
- 시는 기업 수요 맞춤 지원 확대에 나서겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기업 지원 확대 및 생태계 구축
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 전략산업 클러스터를 점검하며 산업 전환 대응에 나섰다.
김해시는 정영두 시장이 24일 극저온, 미래자동차, 물류·로봇·반도체, 의생명 등 4대 전략산업 클러스터를 방문해 추진 현황을 점검하고 향후 발전 방향을 논의했다고 밝혔다. 취임 이후 첫 현장 점검이다.
김해는 자동차·기계·금속부품 중심 제조업 도시로 성장해 왔으나 AI와 디지털 전환, 미래모빌리티, 탄소중립 등 산업 환경 변화에 대응한 구조 전환이 과제로 떠오른 상황이다.
시는 이에 따라 기존 제조업 경쟁력 강화와 함께 산업 다변화를 위해 4대 전략산업 클러스터를 단계적으로 구축해 왔다. 클러스터는 연구개발, 실증, 기술지원, 사업화를 연계하는 산업 지원 기반으로 운영된다.
현재 클러스터 내 기술지원센터는 총 10개로 스마트센싱 유닛 실증센터를 시작으로 미래자동차 버추얼센터와 로봇리퍼브센터 등이 구축됐다. 올해 상반기에는 전력반도체 솔루션센터, 미래모빌리티 열관리기술지원센터, 물류로봇 실증지원센터, 극저온 기술지원센터, 김해지식산업센터가 준공돼 운영 준비 중이다.
오는 10월 초안전 주행플랫폼 기술지원센터가 완공될 예정이며 내년 4월 고중량물 AMR 시험평가센터까지 구축되면 기반시설이 모두 갖춰진다.
이날 현장에서는 클러스터별 기술 확보와 기업 지원 방안, 기관 간 협력체계 강화 등이 논의됐다. 극저온 분야 기술 기반 확보, 미래자동차 부품기업 전환 전략, AI 기반 제조혁신, 의생명 분야 발전 방향 등이 주요 의제로 다뤄졌다.
시는 현장 의견을 바탕으로 기업 수요 중심 지원을 확대하고 연구개발부터 사업화까지 이어지는 산업 생태계 구축에 나설 계획이다.
정영두 시장은 "현장의 목소리를 정책에 반영해 첨단산업 생태계를 차근차근 구축하겠다"면서 "기업 성장과 양질의 일자리 창출을 산업정책의 목표로 삼고 현장과의 지속적인 소통을 통해 시민 삶의 변화를 이끌겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com