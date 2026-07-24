광양시 상생 경제 모델 확대…지역화폐로 자금 선순환

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 24일 ㈜태운과 상품권 구매 동참식을 열었다
- 태운은 상반기 임직원 100명에게 총 5000만원을 광양사랑상품권으로 지급하기로 했다
- 시는 소상공인 매출 증대 등 지역경제 선순환과 상생 문화 확산을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 ㈜태운과 함께 광양사랑상품권 지급을 통한 지역경제 활성화와 상생 협력에 나섰다.
시는 24일 시청 만남실에서 광양사랑상품권 구매 동참식을 열고 기업과의 협력을 통한 지역경제 활성화 방안을 공유했다고 밝혔다.
이번 동참식은 ㈜태운이 광양시 대전환 정책에 동참해 2026년 상반기 임직원 100명에게 1인당 50만원 상당 총 5000만원을 광양사랑상품권으로 지급하기로 결정함에 따라 마련됐다. 시는 이에 대한 감사의 뜻을 전하고 민관 협력 의미를 함께 나눴다.
행사에는 박성현 광양시장과 ㈜태운 관계자 소상공인연합회장 등이 참석해 상품권 구매를 기념하고 지역 상생과 협력 방안을 논의했다.
시는 이번 사례가 지역 자금의 역외 유출을 줄이고 소상공인 매출 증대와 골목상권 활성화로 이어져 지역경제 선순환 구조 형성에 기여할 것으로 기대하고 있다.
유성종 ㈜태운 대표는 "임직원 복지와 함께 지역 소비를 촉진하는 상품권을 활용해 소상공인과 지역경제에 도움이 되길 바란다"며 상생 의지를 밝혔다.
시 관계자는 "기업의 자발적 참여가 확산돼 지역경제 활성화와 상생 문화 정착으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com