제테마, HA 필러 '에피티크 리도카인' 3종 필리핀 품목허가

AI 핵심 요약beta
- 제테마가 24일 필리핀 FDA로부터 에피티크 리도카인 3종 허가를 받았다.
- 에피티크 S100·S300·S500은 통증을 줄이는 HA 필러다.
- 제테마는 필리핀·동남아 시장 공략을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 에스테틱 및 바이오 의약품 전문기업 제테마가 필리핀 식품의약품청(FDA)으로부터 히알루론산(HA) 필러 '에피티크 리도카인' 3종의 품목허가를 획득했다고 24일 밝혔다.
허가를 받은 제품은 에피티크 리도카인 S100, S300, S500이다. 국소마취 성분인 리도카인을 함유한 히알루론산 필러로, 시술 시 통증을 줄이면서 주름 개선과 얼굴 볼륨 회복에 사용된다.
회사에 따르면 이번 허가를 통해 필리핀 시장에 에피티크 제품군을 공급할 수 있는 기반을 확보했다. 제테마는 현지 파트너십을 강화하고 제품 공급을 순차적으로 확대할 예정이다.
제테마는 국가별 시장 특성에 맞춘 영업 및 마케팅 전략을 통해 필리핀을 비롯한 동남아 시장에서 에피티크 브랜드 입지를 강화할 계획이다.
제테마 관계자는 "이번 품목허가는 에피티크의 필리핀 시장 진출을 본격화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "현지 파트너십을 강화하고 국가별 시장 특성에 맞춘 전략을 통해 에피티크의 글로벌 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com