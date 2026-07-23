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[KPGA] 전문교습과정 9기 수료...선수의 경험이 교습의 언어로

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  • KPGA가 23일 은퇴선수 교육을 전문교습과정과 강사과정으로 이원화했다.
  • 지난 21일 전문교습과정 9기를 수료하고 5주 교육을 마무리했다.
  • KPGA는 연 2회 운영으로 회원 참여와 교습 역량 강화를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=(사)한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)가 기존 은퇴선수 교육사업을 전문교습과정·골프전문강사 양성과정으로 이원화 했다.  

KPGA가 지난 21일 KPGA빌딩에서 'KPGA 전문교습과정 9기' 수료식을 개최하고 5주차에 걸친 교육과정을 마무리했다. 

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=전문교습과정 9기 단체 [사진=KPGA] 2026.07.23 iaspire@newspim.com

KPGA 전문교습과정은 KPGA 프로 및 투어프로 회원이 선수로서 쌓아온 경험과 전문성을 체계적인 교습 역량으로 전환할 수 있도록 지원하는 지도자 입문 교육과정이다. 본 과정은 KPGA 회원들이 레슨 현장에 진입하기 전 갖추어야 할 기본 교습 소양, 학습자 이해, 진단과 분석, 처방 설계, 코칭 전달, 교습 시연 역량을 함양하는 데 목적을 두고 운영됐다.

이번 9기 과정은 지난 6월 23일 개강해 7월 21일까지 총 5회로 진행됐다. 교육은 교습철학 및 심리, 기능해부학과 진단, 코칭, 딜리버리, 진단과 종합시연 등으로 구성됐으며, 교육생들은 회차별 교육과 과제, 최종 교습계획안 작성과 교습시연 평가를 통해 전문교습가로서 필요한 기본 역량을 강화했다.

문화체육관광부 지원사업의 일환으로 KPGA는 올해 은퇴선수 교육사업의 운영 체계를 개편해 교육 목적과 과정을 이원화했다. 지난해까지 15회 규모로 운영됐던 전문교습과정을 올해는 레슨 현장 진입을 위한 핵심 교습역량 중심의 '전문교습과정'으로, 기업·공공기관·대학 등 다양한 교육 현장에서 활동할 골프 콘텐츠 전문강사를 양성하는 '취업·파견 연계 골프전문강사 양성과정'으로 구분했다.

이에 따라 전문교습과정은 5회로 재구성해 교습가로서 필요한 기본 소양과 실전 교습 역량을 집중적으로 다루고, 골프전문강사 양성과정은 총 12회로 별도 운영해 강의 기획, 콘텐츠 설계, 스피치와 딜리버리, 퍼스널 브랜딩, 비즈니스 실무, 최종 데모 오디션 등을 다루는 기업교육형 전문강사 과정으로 운영하고 있다.

이번 개편은 KPGA 회원들의 교육 참여 문턱을 낮추고, 과정별 특성을 살려 교육 효과를 높이기 위한 취지다. 전문교습과정의 경우 기존 장기 교육 방식에서 벗어나 핵심 교습역량 중심의 단기 집중 과정으로 운영함으로써 투어 활동, 레슨 현장, 개인 사업 등을 병행하는 회원들도 보다 현실적으로 참여할 수 있도록 했다.

또 KPGA는 전문교습과정을 연 2회 운영해 회원들의 참여 기회를 확대할 계획이다. 이번 9기 과정에 이어 하반기에는 10기 과정이 10월 중 운영될 예정이며 모집 및 세부 일정은 추후 KPGA 홈페이지를 통해 안내된다.

수료 및 최종 평가 기준을 충족한 교육생에게는 KPGA Class A Professional 자격 발급 절차가 진행된다. KPGA Class A Professional은 KPGA 회원이 골프 교습 현장에서 요구되는 기본 교습소양, 학습자 진단, 수준별 처방, 코칭 전달 및 교습 시연 역량을 갖추었음을 협회가 확인하는 교습 전문가 자격이다.

이날 수료식에서는 교육과정 운영 경과 안내에 이어 수료증 수여와 기념촬영이 진행됐다. KPGA는 수료생들이 향후 레슨 현장에서 KPGA 교습가로서 전문성과 책임감을 갖고 활동할 수 있도록 지속적인 역량강화 교육과 후속 교육 프로그램을 이어갈 계획이다.

KPGA 관계자는 "전문교습과정은 골프를 잘하는 선수가 골프를 잘 가르칠 수 있는 교습가로 성장하기 위한 핵심 과정이고, 골프전문강사 양성과정은 골프 전문성을 기업과 기관 교육 콘텐츠로 확장하기 위한 과정"이라고 설명했다. 이어 "전문교습과정을 연 2회 운영함으로써 회원들의 교육 참여 기회를 넓히고, 보다 많은 KPGA 회원들이 교습가로서의 전문성을 체계적으로 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

KPGA는 앞으로도 전문교습과정과 골프전문강사 양성과정을 통해 회원들의 경력개발을 지원하고, KPGA 교습가와 골프 전문강사의 전문성과 공신력을 높여 국내 골프 교육시장 확대에 기여할 방침이다.

iaspire@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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