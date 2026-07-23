김원기 의정부시장, GTX-C 및 도봉산~옥정 광역철도 현장 점검

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 김원기 의정부시장이 수도권광역급행철도(GTX-C)와 도봉산~옥정 광역철도 등 주요 철도사업 추진 상황을 점검하기 위해 의정부역과 장암차량기지를 찾았다고 23일 밝혔다.

김원기 의정부시장은 23일 GTX-C 의정부역과 장암차량기지를 방문해 주요 철도사업의 추진 상황을 점검했다.[사진=의정부시]

시에 따르면 김 시장은 이날 GTX-C 의정부역 구간과 장암차량기지를 방문해 사업 추진 현황과 향후 공정 계획을 보고받고 공사와 향후 운영 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 사전에 점검했다. 이번 점검은 주요 철도사업이 계획대로 안전하게 추진되고 있는지 직접 확인하고 시민들이 보다 안전하고 편리한 교통 서비스를 이용할 수 있도록 관계기관과의 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

김 시장은 먼저 의정부역을 찾아 GTX-C 사업 추진 상황을 청취했다. GTX-C가 수도권 북부 교통 접근성을 획기적으로 개선할 핵심 광역 교통 인프라인 만큼 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 관계 중앙부처와 담당 기관이 긴밀히 협력해 줄 것을 당부했다.

이어 장암차량기지를 방문한 김 시장은 도봉산~옥정 광역철도 건설공사 진행 상황과 주요 현안을 보고받고 공사 과정에서 발생할 수 있는 소음·교통 불편 등 시민 피해를 최소화하는 방안을 점검했다. 그는 사업이 계획대로 추진될 수 있도록 철저한 현장 관리와 공정별 위험 요인 사전 제거를 주문했다.

이날 김 시장과 현장 관계자들은 각 사업 추진 과정에서 나타나는 애로사항과 개선 과제를 공유하고 시민 중심의 광역 교통환경을 조성하기 위한 협력 방안도 논의했다. 특히 GTX-C와 도봉산~옥정 광역철도가 의정부의 중장기 성장 동력과 시민 삶의 질 향상에 미칠 효과를 점검하며 향후 추가 교통망 확충과 연계 교통 대책에 대한 의견을 나눈 것으로 전해졌다.

김원기 의정부시장은 23일 GTX-C 의정부역과 장암차량기지를 방문해 주요 철도사업의 추진 상황을 점검했다.[사진=의정부시]

김원기 시장은 "GTX-C와 도봉산~옥정 광역철도는 의정부의 미래 성장과 시민 삶의 질 향상을 견인할 핵심 교통망"이라며 "사업이 안전하고 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적으로 현장을 점검하고 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

의정부시는 앞으로도 주요 철도사업에 대한 지속적인 현장 점검과 관계기관 협력을 통해 시민 중심의 안전하고 편리한 광역교통체계 구축에 행정 역량을 집중할 방침이다.

asj7376@newspim.com