오세훈 "전국 최초로 서울아이 든든한끼 사업 시작"

"촘촘한 돌봄 체계 만들어가고 있어"

"아이 키우기 가장 좋은 도시 만들 것"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 '서울아이 든든한끼' 사업을 추진하는 등 아이 돌봄 체계를 촘촘히 마련해 서울을 '아이 키우기 가장 좋은 도시'로 만들겠다고 밝혔다.

오 시장은 23일 페이스북에 "오늘 지역아동센터를 찾아 '서울아이 든든한끼' 운영 현장을 둘러봤다"며 "방학은 아이들에게는 즐거운 시간이지만 맞벌이 부모님들께는 또 다른 걱정이 시작되는 시기"라고 적었다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 오세훈 서울시장이 23일 서울 서대문구 구립가재울지역아동센터를 현장 방문해 아이들에게 배식을 마친 뒤 발언하고 있다. 2026.07.23 khwphoto@newspim.com

오 시장은 부모들이 직장에 있는 순간에도 아이를 향해 "오늘 점심은 어떻게 해결하지?", "혹시 혼자 배달음식이나 편의점 음식으로 끼니를 때우지는 않을까" 등 걱정을 한다는 것을 잘 알고 있다고 언급했다.

그러면서 "서울시는 전국 최초로 서울아이 든든한끼 사업을 시작했다"며 "7월 20일부터 지역아동센터와 우리동네키움센터 226곳에서 6세부터 12세 아이들에게 방학 동안 건강한 점심과 돌봄을 제공하고 있다"고 했다.

오 시장은 "오늘 현장에서는 아이들이 맛있게 식사하는 모습도 보고, 방학에도 아이들 곁을 지키는 종사자분들의 이야기도 들었다"며 "묵묵히 애써주시는 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 "서울아이 든든한끼는 그저 한 끼만 제공하는 사업이 아니다"라며 "균형 잡힌 식사와 제철 과일은 물론, 올바른 식습관과 위생교육, 놀이와 독서, 다양한 체험 프로그램까지 아이들의 하루를 알차게 채웠다"고 덧붙였다.

오 시장은 "아이를 키우는 일은 결코 한 가정만의 책임이 되어서는 안 된다"며 "사회가 함께 보듬고 함께 책임질 때 아이도, 부모도 더 행복할 수 있다"고 강조했다.

그는 "서울시는 탄생부터 육아, 그리고 학령기 이후 돌봄까지 부모님들의 어려움을 하나하나 살피며 촘촘한 돌봄 체계를 만들어가고 있다"며 "부모님들이 서울에서 아이 키우길 잘했다는 마음이 들 수 있도록 생활 속 작은 불편까지 세심하게 살피겠다"고 힘주어 말했다.

오 시장은 "아이들이 행복해야 서울의 미래도 행복하다"며 "아이가 중심이 되는 서울, 아이 키우기 가장 좋은 도시 서울을 만들기 위해 앞으로도 현장에서 답을 찾겠다"고 포부를 밝혔다.

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