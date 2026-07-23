깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/23)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 23일 알파벳·테슬라 등 AI투자와
- 미국·중국·홍콩 특징주 동향을 집중 분석했다
- 반도체·에너지·소비·항공·로봇·ETF 등
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월23일 제공한 콘텐츠입니다.
알파벳·테슬라 AI 투자 '주마가편'…반도체주는 일단 안도
[미국 특징주] 알파벳·테슬라 잉여현금흐름 모두 적자 전환…AI 투자 원인
[미국 특징주] 메모리주 '알파벳 훈풍'에 시간 외 반등…상승분은 축소
[미국 특징주] "인텔·AMD, 中 서버 업체들과 CPU 장기계약 체결 진행"
[미국 특징주] 알파벳 피차이 "제미나이 경쟁력 상실 우려 반박"
[미국 특징주] 머스크, 테슬라-스페이스X 합병 군불? "사업 중첩 커져"
[미국 특징주] 킨더모간, 천연가스 수요 급증 속 연간 전망치 상향
[중국 특징주] "이건 추격 매수"…中 AI 랠리, 소비주 펀드들의 방침 이탈 불러
윌리엄스 AI 시대 관통하는 가치사슬 ① 데이터센터 전력 공룡 변신
[미국 특징주] 아마존, 中 커넥션 통한 마켓플레이스 조작 의혹
[미국 특징주] 타코벨, 기생충 파동 딛고 '1달러 엔칠리토'로 고객 되찾기
[미국 특징주] 브룩필드, AI 붐 타고 배터리 저장 업체 아이파파워 70억달러에 인수
[미국 특징주] 사우스웨스트항공, 고유가 부담에 실적 전망 하향
[미국 특징주] 나이키, 中 온라인 유통업체와 계약 대대적 정리
[미국 특징주] 필립 모리스, 무연 제품 수요 호조에 사상 최고치
[미국 특징주] 머스크 "마이크론, 테슬라에 메모리칩 대규모 물량 배정"
[中 하드테크 IPO 빅뱅] ⑥'즈푸AI', LLM 최초 A+H주 타이틀 도전
[홍콩 특징주] 문샷AI "일단 지켜보자", 머스크 'Grok 4.5' 자신감에 맞불
[중국 특징주] 中 애지봇, 자사 로봇에 중국산 AI 칩 도입 시작
[홍콩 특징주] 공업용 로봇 제조사 '도봇', 웨강아오 대만구 첫 'H→A' 상장주로
[중국 특징주] 금안국기, CCL∙프리프레그 생산 확대에 4400억 투자
[중국 특징주] 유전장비 제조사 '제레', 2.2조 규모 가스터빈 발전기 공급계약 체결
[중국 특징주] A주 신흥 주가왕 '세마이트', 상반기 순익 900% 급증 전망
[중국 특징주] 가금류 사육업체 '이성주식', 상반기 순익 50배 폭증
[ETF 특징주] 알파벳 자본 지출 확대에도 SOXX 웃기 힘든 이유
[ETF 특징주] 알파벳 클라우드 매출 폭발에도 SKYY·CLOU 울상
[영국 특징주] 이지젯, 중동 분쟁 영향에 3분기 이익 70% 급감
애로우헤드 ① 플로자시란 임상 3상 잭팟에 52주 최고가
[미국 특징주] 인텔 실적, AI발 랠리에 지속 동력 확인하는 시험대
[미국 특징주] "타코벨 매출, 사이클로스포리아증 확산에 타격…브랜드에는 장기 손상 없을 듯"
[미국 특징주] 우버·리프트, 뉴욕시 '해고 사전통지' 법에 법원서 제동
[미국 특징주] J&J, 로봇수술 기기 판매 승인 획득...미국 시장 진출
[미국 특징주] 오픈AI, 조지아주 데이터센터에 300억달러 이상 투입 계획
[미국 특징주] AMD, 앤스로픽에 AI 서버 판매 및 최대 50억달러 투자
[미국 특징주] 아마존, 범용인공지능(AGI) 조직서 인력 감축