익산 국가식품클러스터, 밀투고 신공장 준공…연매출 50억 목표

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 23일 밀투고가 20억 투자 공장 준공을 마치고 본격 생산에 들어갔다고 밝혔다
- 밀투고는 샐러드·HMR 대량생산 체계를 구축해 연매출 50억원을 목표로 하고 지역 근로자 15명을 신규 채용할 계획이라고 했다
- 밀투고와 익산시는 차세대 식품시장 진출과 지역 식품산업 경쟁력 강화를 위해 위생적 생산체계와 투자 지원에 힘쓰겠다고 했다
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[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 국가식품클러스터 입주기업인 ㈜밀투고가 20억 원을 투자한 제조공장을 준공하고 본격적인 생산에 들어갔다고 23일 밝혔다.
이날 준공식에는 최정호 익산시장과 박승수 한국식품산업클러스터진흥원 산업진흥처장, 정세준 전북바이오융합산업진흥원 실장, 안진영 국가식품클러스터 입주기업협회장 등 관계자들이 참석해 공장 준공을 축하했다.
㈜밀투고는 국가식품클러스터 부지 1653.7㎡에 연면적 709.2㎡ 규모의 생산시설을 구축했다. 이번 투자를 통해 샐러드와 가정간편식(HMR) 제품의 대량생산 체계를 갖추고 연매출 50억원 달성을 목표로 본격적인 생산을 시작한다.
또 지역 근로자 15명을 신규 채용할 예정으로 지역 일자리 창출과 식품산업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.
㈜밀투고는 신선식품 정기배송 사업을 기반으로 성장했으며 과채류 선도유지 기술 이전과 WPI(분리유청단백질) 프로틴 도우를 활용한 '짐피자' 개발 등 가정간편식 분야로 사업을 확대하고 있다.
조정재 대표는 "이번 공장 준공은 차세대 식품시장 진출과 기업 성장의 중요한 발판이 될 것"이라며 "위생적이고 안정적인 생산체계를 구축해 소비자들에게 신뢰받는 제품을 공급하겠다"고 말했다.
박갑수 익산시 국가식품클러스터담당관은 "㈜밀투고의 생산시설 구축이 지역경제와 식품산업 발전에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 투자 지원과 정착 여건 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com