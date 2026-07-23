함안군, '현장 공감 군수실' 첫 소통 행보 마무리…군민 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 20~22일 10개 읍면 돌며 현장 공감 군수실 운영했다
- 차석호 군수가 주민 의견을 듣고 주요 시설·사업장을 점검했다
- 군은 건의사항을 검토해 군정에 반영해 군민 체감 변화를 추진하겠다
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건의사항 검토 후 군정 반영
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 민선 9기 출범에 맞춰 읍면 현장을 돌며 군민 의견을 듣는 '현장 공감 군수실'이 첫 소통 행보를 마무리했다.
함안군은 지난 20일부터 22일까지 사흘간 10개 읍면을 순회하며 '민선9기 현장 공감 군수실'을 운영했다고 22일 밝혔다. 이번 일정은 민선 9기 군정 비전인 '군민의 눈높이로 새롭게 도약하는 더 큰 함안'을 현장에서 구현하기 위한 소통 프로그램으로 마련했다.
군은 산인·함안·여항면(20일), 가야읍·대산·법수·군북면(21일), 칠원읍·칠서·칠북면(22일) 순으로 군민 생활 현장을 찾았다. 각 읍면에서는 기관·사회단체장, 이장, 주민자치위원, 주민 등 30~50명이 참석해 읍면정 보고, 군민과의 대화, 주요 현장 방문 등을 진행했다.
차석호 군수는 주민들과 직접 마주 앉아 생활 불편, 지역 현안, 군정 발전 방향 등에 대한 의견을 들었다. 고려동유적지, 함안파수곶감농원, 경로당, 가야전통시장, 체육시설, 대암이태준기념관, 칠서일반산업단지관리공단, 칠북단감탑프루트영농조합법인 등 주요 시설과 사업장을 방문해 지역 여건과 현안 사업 추진 상황을 점검했다.
군은 이번 방문에서 접수된 건의사항을 소관 부서별로 검토해 처리 가능 여부와 추진 방향을 안내할 계획이다. 중장기 검토가 필요한 사안은 관련 법령, 예산 확보 가능성, 사업 우선순위 등을 함께 따져 군정에 반영한다는 방침이다.
차 군수는 "군정의 답은 현장과 군민에게 있다"며 "읍면 방문에서 나온 의견을 군정 운영의 밑거름으로 삼아 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com