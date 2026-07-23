제4회 강진하맥축제, 27일부터 사전예약 시작

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8월 27일부터 29일까지....상품권 환급 등 혜택 제공





[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시강진군이 8월 27일부터 29일까지 진행되는 제4회 강진하맥축제를 위해 오는 27일부터 사전예약석 예매를 시작한다.

23일 강진군에 따르면 축제는 강진종합운동장에서 개최되며, 매일 오후 5시에 개장된다. 첫날인 27일에는 오후 7시에 개막식이 예정되어 있다. 다양한 맥주와 함께 인기 가수의 공연, EDM 파티 및 락 페스티벌 등 다채로운 프로그램이 마련된다.

올해 축제는 지난해와 같이 일반석과 사전예약석으로 운영된다. 사전예약석은 주 무대 근처에 위치해 이용객을 위한 전용 맥주 제공 부스를 운영할 예정이다.

제4회 강진하맥축제 사전예약 포스터 [사진=강진군] 2026.07.23 ej7648@newspim.com.

사전예약석은 6인 기준 15만 원으로 총 171개 테이블이 준비되어 약 1000명이 수용 가능하다. 이를 이용하는 방문객에게는 테이블당 2만 원의 모바일 강진사랑상품권이 환급되고 맥주 보냉용 변온컵도 제공된다.

사전예약은 최대 6명까지 가능하며, 성인과 보호자 동반 미성년자가 포함된다. 6명을 초과하는 인원의 입장은 불가하다. 사전예약이 없는 성인 방문객은 1만 원의 맥주 이용권을 구입하면 축제장에서 맥주를 제공받을 수 있다. 미성년자는 별도의 비용 없이 보호자와 함께 입장할 수 있다.

축제 기간 중에는 지역 상권 활성화를 위한 소비 연계 이벤트도 실시된다. 지역 상점에서 10만 원 이상 결제한 방문객에게 룰렛 이벤트 참여 기회가 주어지며 추첨을 통해 최대 2만 원의 강진사랑상품권이 지급된다. 사전예약 여부와 무관하게 참여 가능하나 입장권 영수증과 반값 혜택 관련 영수증은 제외된다.

올해는 하멜촌맥주의 신제품 2종이 출시되어 총 4종의 다양한 맥주가 제공된다. OB맥주의 인기 맥주도 함께 선보일 예정이다.

공연은 27일 이채연과 트리플에스, 28일에는 김하온이 무대에 서며 마지막 날인 29일에는 하맥 락 페스티벌로 이무진, 노브레인, 크라잉넛 등이 출연한다.

가족 단위 방문객을 위한 어린이 풀장, 피크닉존, 하맥 펌프 게임존과 같은 다양한 체험 프로그램도 마련된다.

강진원 강진군수는 "사전예약석 운영과 하멜촌맥주 신제품, 다양한 프로그램을 통해 방문객 만족도를 높이고 지역 소비 연계 행사로 지역경제에도 활력을 더하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com