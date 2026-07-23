경기도서관, 8월 인문 기획 강연 '여행, 세계를 만나는 시간' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도서관은 8월 매주 수요일 강연을 연다.
- 인문 강연 ‘여행, 세계를 만나는 시간’을 진행한다.
- 강연 뒤 독서 모임도 이어 도민 참여를 높인다.
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황윤·박성호·곽민수·정여울 등 초청...역사·문화·삶 조명하는 여행 의미 공유
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관은 오는 8월 한 달간 매주 수요일 '플래닛 경기홀'에서 인문 기획 강연 시리즈 '시대의 질문들, 세상을 읽다'의 두 번째 프로그램인 '여행, 세계를 만나는 시간'을 운영한다고 23일 밝혔다.
도서관에 따르면 '시대의 질문들, 세상을 읽다'는 단일 주제를 다각적인 관점에서 깊이 있게 탐구하는 경기도서관의 대표 인문 프로그램이다. 강연이 끝난 후에는 관련 도서를 바탕으로 참가자들이 함께 의견을 나누는 독서 모임이 이어서 진행된다.
앞서 6~7월 열린 첫 시리즈에서는 '당신은 지금 누구를 돌보고 있나요?'를 주제로 의료, 가족, 장애, 정책 등 다양한 각도에서 돌봄의 가치를 조명해 호응을 얻었다.
8월 열리는 '여행' 시리즈에는 분야별 명사들이 강연자로 나서 여행을 통해 역사와 문화, 인간의 삶을 새롭게 바라보는 시각을 제시한다. 작가는 ▲'일상이 고고학' 시리즈의 황윤 작가▲'여행가의 동물 수첩'의 박성호 여행 작가 ▲ '곽민수의 다시 만난 고대문명(이집트)'의 곽민수 고고학자▲'여행의 쓸모'의 정여울 작가 등이 무대에 오를 예정이다.
참가 신청은 각 강연일 2주 전부터 청소년 이상 도민이라면 누구나 경기도서관 누리집을 통해 할 수 있다.
윤명희 경기도서관장은 "앞으로도 '시대의 질문들, 세상을 읽다' 프로그램을 지속해서 마련해 다양한 인문학적 주제를 다루고 도민들이 함께 배우며 성장하는 인문 공동체 기반을 다지겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com