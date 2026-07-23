큐렉소, 주주서한 공개 "올해 창사 이래 최대 매출 도전"

AI 핵심 요약beta
- 큐렉소가 23일 주주서한으로 올해 목표와 성장전략을 공개했다
- 2025년 전 사업부문 흑자 전환과 2026년 최대 매출 달성을 목표로 했다
- 정형외과 수술·재활로봇 글로벌 인허가와 R&D로 의료로봇 경쟁력을 강화하겠다
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CE·FDA 기반 해외 인허가 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 전문기업 큐렉소는 이재준 대표이사가 주주서한을 통해 올해 경영 목표와 중장기 성장 전략을 공개했다고 23일 밝혔다.
이 대표는 서한에서 "2026년 창사 이래 최대 매출 달성을 목표로 하고 있다"며 "기술 경쟁력을 글로벌 시장에서 사업 성과로 연결하는 중요한 한 해가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
이어 "2025년 전 사업부문 흑자 전환을 달성하며 실적 턴어라운드를 이뤘다"며 "오랜 기간 연구개발에 집중해 온 기술이 글로벌 시장에서 매출과 수익으로 이어지기 시작했다"고 말했다. 그러면서 "연구개발 투자와 글로벌 사업 확대를 지속해 기술력이 실적으로 이어지는 선순환 구조를 구축하겠다"고 덧붙였다.
큐렉소는 이번 주주서한을 통해 정형외과 수술로봇과 재활로봇을 중심으로 한 중장기 성장 전략도 제시했다. 회사는 정형외과 수술로봇 '큐비스-조인트(CUVIS-joint)'의 유럽 CE 인증과 미국 식품의약국(FDA) 인허가를 기반으로 유럽과 중남미, 중동, 아프리카 등에서 국가별 인허가를 확대하고 의료진 교육, 임상 데이터 확보, 글로벌 파트너십 강화를 추진할 계획이다.
또 고관절 수술 적응증을 확대한 'CUVIS-joint THA'를 비롯해 정형외과 수술 분야로 적용 범위를 넓히고 있으며, 차세대 재활로봇 'Morning Walk 3.0' 개발을 통해 제품 소형화와 사용 편의성을 높이는 등 의료로봇 경쟁력을 강화하고 있다고 설명했다.
이 대표는 "의료로봇 산업은 꾸준한 연구개발과 임상, 의료진 및 파트너와의 신뢰가 축적돼야 성장할 수 있는 분야"라며 "책임 있는 경영과 투명한 소통을 바탕으로 지속 가능한 기업가치와 주주가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com