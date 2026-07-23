NH농협은행 "퇴직연금 원리금비보장상품 수익률 5대 시중은행 중 1위"

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 23일 퇴직연금 운용수익률이 3분기 연속 5대 시중은행 1위를 기록했다고 밝혔다.
- 개인형IRP와 DB·DC 전 제도에서 1년·중장기 수익률 모두 주요은행 1위를 달성했다.
- NH농협은행은 초개인화 금융 전략과 비대면 채널 이벤트, AI 기반 연금 서비스를 통해 퇴직연금 경쟁력을 강화하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자= NH농협은행(은행장 강태영)은 퇴직연금 원리금비보장상품 1년 운용수익률이 확정급여형(DB), 확정기여형(DC), 개인형 퇴직연금(IRP) 전 제도에 걸쳐 3분기 연속 5대 시중은행 중 1위를 달성했다고 23일 밝혔다.
금융감독원 통합연금포털 ˈ26년도 2분기 공시에 따르면 NH농협은행 퇴직연금 원리금비보장상품의 1년 운용수익률은 DB 25.04%, DC 57.33%, 개인형IRP 59.69%로 퇴직연금 전 제도에서 주요은행 1위를 달성했다.
중장기수익률도 개인형IRP는 ▲3년 24.65% ▲5년 12.51% ▲7년 11.51% ▲10년 8.03%로 공시되는 모든 기간에서 5대 시중은행 1위를 차지했다. 또한, DB는 ▲3년 13.11%, DC는 ▲5년 12.17% ▲7년 11.28%를 기록하며 각 부분에서도 주요은행 1위를 유지했다.
NH농협은행은 강태영 은행장이 신년사를 통해 강조한 '초개인화 금융'과 '고객과 동반성장'을 바탕으로 퇴직연금 경쟁력 강화에 지속적으로 힘써왔다. 자산배분 포트폴리오 고도화와 상품 라인업 다층화, 전문인력 양성을 통한 맞춤형 자산관리 체계를 구축하며 고객의 중장기 수익률 제고를 위해 노력하고 있다.
NH농협은행 관계자는 "지역 기반의 전국적인 영업망과 디지털채널 경쟁력을 바탕으로 고객 맞춤형 초개인화 연금 서비스를 확대해 나갈 계획"이라며 "향후 Agentic AI Bank 구축을 통해 보다 체계적이고 차별화된 퇴직연금 관리 서비스를 제공함으로써 고객의 안정적인 노후자산 형성을 적극 지원하겠다."고 말했다.
한편, NH농협은행은 7월 1일부터 8월 31일까지 올원뱅크, NH스마트뱅킹, 인터넷뱅킹 등 비대면 채널을 통해 개인형IRP에 신규 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 NH포인트를 제공하는 이벤트를 진행하고 있다.
ssup825@newspim.com