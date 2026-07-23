농식품부, 16개 시군과 농촌협약…5년간 최대 400억 지원

16개 시군과 농촌협약 체결

생활거점·정주여건 개선 추진

5년간 시군별 최대 400억 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 16개 시군과 농촌협약을 맺고 '농촌공간계획'을 본격 추진한다. 앞으로 5년간 시군별 최대 400억원의 국비를 지원해 생활거점을 조성하고, 정주여건을 개선하는 등 살기 좋은 농촌 조성에 박차를 가할 계획이다.

농림축산식품부는 23일 세종컨벤션센터에서 경기 이천시를 비롯한 전국 16개 시군과 농촌협약을 체결하고, 삶터·일터·쉼터로서의 농촌공간 조성을 위해 중앙정부와 지방정부 간 협력을 강화하기로 했다고 밝혔다.

농촌협약은 시군이 지역 특성과 주민 의견을 반영해 수립한 농촌공간계획을 실현할 수 있도록 관련 사업을 연계해 지원하는 제도다. 지난 2021년 도입 이후 전국 96개 시군이 참여했으며, 올해는 16개 시군이 협약을 체결했다. 문경시와 양산시는 처음 협약에 참여했고 나머지 14개 시군은 기존 협약 성과를 바탕으로 두 번째 협약을 이어간다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

농촌공간계획은 농촌공간의 재구조화와 재생을 통해 주거와 산업, 생활서비스 기능을 회복하기 위한 10년 단위 지역 발전계획이다. 농촌협약을 체결한 시군은 이 계획을 토대로 농촌공간정비사업과 일반농산어촌개발사업을 연계해 생활거점 조성과 생활서비스 확충 등을 추진한다.

횡성군은 행정·문화·건강·돌봄 기능을 갖춘 복합거점시설을 조성하고 안흥빵 등 지역 특산품을 활용한 농촌융복합산업 기반을 구축할 계획이다. 순창군은 농촌기본소득 시범사업 지역인 복흥·쌍치·구림면을 연계해 공유주방과 빨래방 등을 갖춘 거점시설을 조성하고, 생활서비스 접근성을 높여 지역 간 서비스 격차를 줄일 방침이다.

농식품부는 이번 협약을 통해 농촌 내 유해시설을 정비하고 주민들이 생활권 안에서 필요한 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성할 계획이다. 이를 위해 향후 5년간 시군별 최대 400억원의 국비를 지원하고 사업이 차질 없이 추진되도록 지속적으로 지원한다.

송미령 농식품부 장관은 "농촌협약은 지역이 수립한 농촌공간계획을 중앙정부와 지방정부가 함께 이행하는 협력체계"라며 "주민들의 삶터이자 일터, 전 국민의 쉼터가 되는 농촌을 조성하고 국가 균형발전에 기여할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

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