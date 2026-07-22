아티스트컴퍼니, 애드테크 플랫폼사업 레인보우8에 양도

IP 사업화 전략 본격화…콘텐츠 기반 신사업에 집중

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 엔터테인먼트 기업 아티스트컴퍼니가 애드테크(Ad-Tech) 플랫폼 사업 부문을 인공지능(AI) 기반 마케팅 솔루션 전문기업 레인보우8에 양도하고, 확보되는 재원을 콘텐츠 지식재산권(IP) 기반 신사업에 집중 투자하는 사업 포트폴리오 재편을 추진한다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 사업 재편은 최근 단행한 대표이사 선임과 함께 콘텐츠 IP 사업화를 본격화하기 위한 성장 전략의 일환이다. 아티스트컴퍼니는 기존 매니지먼트와 콘텐츠 제작 중심의 사업 구조에서 벗어나 아티스트와 콘텐츠 IP를 브랜드와 사업으로 확장하는 'IP 사업화'를 핵심 성장 전략으로 추진하고 있다. 이에 따라 기존 애드테크 플랫폼 사업(DSP·DMP)은 AI 기반 마케팅 기술 경쟁력을 보유한 레인보우8이 인수해 자사 사업으로 운영한다.

최근 AI 기술의 급격한 발전으로 애드테크 산업은 지속적인 플랫폼 고도화와 대규모 연구개발(R&D)이 필수적인 분야로 변화하고 있다. 회사는 우수한 AI 기술과 개발 인프라를 보유한 레인보우8이 해당 사업을 운영하며 규모를 키우는 것이 훨씬 효율적이라고 판단했다. 이를 통해 확보되는 재원과 경영자원은 콘텐츠 IP 중심 사업에 집중해 사업 구조의 효율성을 높이고 중·장기적인 수익성 개선 기반을 마련할 방침이다.

아티스트컴퍼니 로고. [사진=아티스트컴퍼니]

이번 거래는 양사의 핵심 역량을 결합하는 전략적 협력 체계 구축이다. 아티스트컴퍼니는 콘텐츠 IP 경쟁력을 강화하고, 레인보우8은 AI 기반 애드테크 플랫폼 역량을 확대함으로써 각자의 전문성을 더욱 강화하는 구조를 구축하게 된다. 양사는 콘텐츠와 기술을 연결하는 협력 모델을 구축해 고객 서비스의 연속성과 사업 경쟁력을 함께 강화해 나갈 예정이며, 향후 아티스트컴퍼니가 추진하는 브랜드 IP 커머스 사업에서도 디지털 마케팅과 퍼포먼스 마케팅, 데이터 기반 고객 분석 등 다양한 영역에서 협력을 이어갈 계획이다.

아티스트컴퍼니는 이번 사업 재편을 통해 '매니지먼트-콘텐츠 제작-IP 커머스'로 이어지는 차별화된 IP 밸류체인을 본격적으로 강화할 계획이다. 확보되는 재원은 올해 하반기부터 추진하는 화장품, 식음료(F&B), 라이프스타일 등 브랜드 IP 커머스 사업과 콘텐츠 제작 경쟁력 강화에 집중 투자될 예정이다. 이를 통해 콘텐츠 IP를 실질적인 매출과 수익으로 연결하는 수익모델을 다각화하고, IP 커머스를 제3의 수익 및 현금창출 축으로 육성한다는 목표다.

아티스트컴퍼니 관계자는 "이번 사업 재편은 회사가 가장 잘할 수 있는 콘텐츠 IP 사업에 역량을 집중하기 위한 전략적 선택"이라며 "AI 기반 애드테크 기술은 레인보우8이 주도하고, 당사는 콘텐츠 IP를 브랜드와 사업으로 확장하는 IP 사업화에 집중해 지속 가능한 성장동력을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

이어 "IP 커머스 및 브랜드 사업 경험이 풍부한 박승현 신임 대표가 중심이 돼 IP 사업화 전략을 선두에서 실행해 나갈 것이라는 점에서도 이번 사업 재편의 의미가 크다"라며 "확보되는 재원은 콘텐츠 기획·제작 경쟁력 강화와 IP 커머스 사업 확대에 재투자할 계획이며, 콘텐츠 기획부터 제작, 매니지먼트, IP 사업화로 이어지는 선순환 구조를 구축해 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com