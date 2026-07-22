의정부교육지원청, 사립유치원 관리자 연수 실시

AI 핵심 요약beta
- 의정부교육지원청은 22일 사립유치원 관리자를 대상으로 지역 연계 대학개발 프로그램 현장 적용 연수를 실시했다.
- 연수는 유아 긍정 발달지원 프로그램을 중심으로 부적응 행동 분석과 긍정행동지원 사례 공유에 초점을 맞췄다.
- 교육지원청은 학습공동체 운영으로 프로그램이 유치원 현장에 정착·확산되도록 지속 지원할 계획이라고 밝혔다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도의정부교육지원청은 22일 지역기반 유아교육·보육 혁신지원사업과 관련해 사립유치원 관리자를 대상으로 '지역 연계 대학개발 프로그램(의정부 G.I.C.C.) 현장 적용 연수'를 실시했다고 밝혔다.
이번 연수는 지역에서 개발한 프로그램의 교육적 가치를 공유하고 사립유치원 현장에의 적용 방안을 모색함으로써 지역 확산의 기반을 공고히 하기 위해 마련됐다.
연수 주제는 연성대학교와 협력해 개발한 유아의 긍정적 발달지원 프로그램의 현장 적용에 초점을 맞췄다. 주요 내용은 영유아의 부적응 행동을 발달적 신호로 이해하는 관점과 ABC 관찰법 및 기질검사 해석을 통한 영유아 행동의 객관적 분석 PBS(긍정행동지원)에 대한 실제 사례 공유 등으로 구성됐다.
의정부교육지원청은 이번 연수에서 제시된 프로그램과 사례가 단발성에 그치지 않도록 학습공동체 운영을 통해 유치원 현장에 정착·확산될 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.
서권호 의정부교육지원장은 "지역과 대학이 함께 만든 우수한 교육자원이 유치원 현장 속에서 실천으로 이어질 때 아이들의 성장도 더욱 풍성해질 수 있다"며 "앞으로도 현장 중심의 학습공동체를 통해 교육의 가치를 함께 나누고 지역과 함께 성장하는 유아교육 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com