[갤럭시 언팩] "7년 기술력 쉽게 못 따라와"…노태문, 폴더블 자신감

"폴더블은 선택의 시대"…Z8 시리즈로 대화면·휴대성 강화

"AI는 일을 대신하는 시대"…에이전틱 AI·갤럭시 AI 확대

AI 헬스로 예방의료 강화…"신뢰·보안 기반 AI 구현"

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = "폴더블은 이제 새로운 폼팩터를 소개하는 단계를 넘어 일상 속 스마트폰으로 자리 잡았습니다. 앞으로의 경쟁력은 하드웨어를 넘어 AI와 개인화된 경험에서 결정될 것입니다."

노태문 삼성전자 대표이사 겸 모바일경험(MX)사업부장 사장은 22일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '삼성 갤럭시 언팩 2026' 행사 직후 기자간담회에서 차세대 폴더블 전략과 AI 비전을 공개하며 이같이 말했다.

삼성전자는 이날 새로운 '갤럭시 Z8 시리즈'를 공개하고, 소비자 사용 환경에 맞춘 다양한 폴더블 라인업을 앞세워 글로벌 폴더블 시장 주도권을 더욱 강화하겠다는 청사진을 제시했다.

영국 런던에서 열린 기자간담회에 참석한 노태문 삼성전자 대표이사 [사진=삼성전자]

◆"폴더블은 선택의 시대"…Z8으로 시장 리더십 강화

노 대표는 "오늘 공개한 갤럭시 Z 시리즈는 폴더블의 기준을 다시 세운 새로운 출발점"이라며 "고객들의 기대가 다양해진 만큼 콘텐츠 감상, 생산성, 스타일과 휴대성 등 각기 다른 사용 경험을 만족시키는 제품을 준비했다"고 설명했다.

이번 갤럭시 Z8 시리즈는 삼성전자가 선보인 폴더블 가운데 가장 얇고 가벼운 제품이다. 특히 새롭게 적용한 '플렉스 티타늄(Flex Titanium)' 기술은 티타늄의 강도와 경량성에 정밀 가공 기술을 접목해 반복적인 접힘에도 높은 내구성을 확보했다.

노 대표는 "폴더블은 기술적으로도, 시장 측면에서도 성숙기에 접어들었다"며 "더 많은 기업이 시장에 진입하는 것은 폴더블이 이미 하나의 대세가 됐다는 의미"라고 평가했다.

이어 "삼성전자는 지난 7년간 축적한 폴더블 기술과 고객 경험에 대한 이해를 바탕으로 경쟁사들이 쉽게 따라올 수 없는 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다"며 "경쟁이 치열해질수록 새로운 기준을 제시하며 글로벌 시장을 선도해 나가겠다"고 강조했다.

◆"AI는 답변 넘어 실행"…에이전틱 AI 시대 선언

노 대표는 향후 모바일 시장의 핵심 경쟁력으로 AI를 꼽았다. 그는 "AI는 이제 누구나 기대하는 인프라가 됐다"며 "중요한 것은 AI를 얼마나 쉽고 자연스럽게 활용할 수 있느냐"라고 말했다.

이어 "사람들은 AI를 배우고 싶은 것이 아니라 실제 도움을 받고 싶어 한다"며 "AI는 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어 사용자를 대신해 필요한 일을 수행하는 에이전틱 AI로 진화하고 있다"고 설명했다.

삼성전자는 올해 안에 전 세계 8억 명의 사용자에게 갤럭시 AI를 제공한다는 목표도 제시했다. 노 대표는 "스마트폰뿐 아니라 워치, TV, 가전 등 다양한 디바이스를 통해 고객의 일상과 가장 밀접하게 연결돼 있다는 점이 삼성만의 강점"이라며 "이 같은 생태계를 기반으로 차별화된 AI 경험을 제공하겠다"고 말했다.

◆AI 헬스로 예방의료 확대…"개인 맞춤 건강관리 강화"

AI 시대에 더욱 중요해지는 개인정보 보호 원칙도 강조했다. 그는 "가장 민감한 개인 데이터는 기기 내부에서 안전하게 관리하고, AI가 어떤 데이터를 어떻게 활용하는지 사용자가 직접 확인하고 선택할 수 있도록 하는 것이 삼성의 원칙"이라며 "신뢰할 수 있는 AI 경험이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.

삼성전자는 AI가 가장 큰 가치를 창출할 수 있는 분야로 디지털 헬스를 제시했다. 새롭게 공개한 갤럭시 워치는 수면과 회복, 활동 데이터를 분석해 건강 상태를 보다 직관적으로 제공하며, 삼성 헬스 역시 수면과 운동, 식사, 마음 건강을 넘어 생체 징후 관리까지 영역을 확대했다.

수면 중 심박수와 호흡률, 피부 온도 등 다양한 생체 데이터를 분석해 개인별 건강 기준을 설정하고 이상 징후를 조기에 파악할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.

노 대표는 "건강관리의 중심은 치료보다 예방으로 이동하고 있다"며 "AI와 디지털 헬스 기술을 결합해 개인에게 최적화된 건강 경험을 제공하고 모바일 혁신을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com