공학 배우러 중국으로, 유럽학생들 中 '985' 공대 유학붐

뉴트랜드 '고등학교는 파리에서, 대학은 베이징서'

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 신에너지차와 전기차, 인공지능(AI), 로봇, 5G 통신, 고속철도, 항공우주 등 첨단 공학 분야에서 성과를 내면서 중국 대학의 공학교육이 해외 학생들의 주목을 받고 있다. 과거 중국 학생들이 유럽으로 유학을 떠났다면 이제는 프랑스 등 유럽 학생들이 중국 대학에서 공학을 배우는 흐름이 나타나고 있다.

13일 중국 경제매체 중국경영보에 따르면 베이징항공항천대학(北航·BUAA) 중법공정사학원은 최근 프랑스 학생들의 중국 유학이 늘면서 프랑스 학부 유학생 모집 규모가 3년 연속 두 자릿수를 기록했다.

올해 이 대학 중법공정사학원이 선발한 프랑스 학생은 20명이다. 장장(张江) 중법공정사학원·국제통용공정사학원 당서기는 "내년에는 프랑스 등 유럽에서 올해보다 훨씬 더 많은 유학생을 모집할 예정"이라고 밝혔다.

프랑스 고등학교를 졸업한 학생들은 중국에 온 뒤 일정 기간 중국어 교육을 받은 다음 중국 학생들과 함께 대학 강의실에서 전공 교육을 받는다.

베이항대는 중국의 대표적인 항공우주 분야 대학으로 2001년 국가 '985공정'에 선정됐으며 2017년에는 '쌍일류(双一流)' 대학에 포함됐다. 중법공정사학원은 2005년 설립 이후 중국과 프랑스 간 공학교육 협력의 대표적인 사례로 자리 잡았다.

특히 이 학원은 2010년 교육부 '우수 엔지니어 교육 양성계획'에 처음 선정됐고, 2010년과 2016년, 2022년 프랑스 엔지니어 자격위원회(CTI) 인증과 유럽 공학교육 인증(EUR-ACE)을 최고 등급으로 통과했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 지방도시 첨단기술 팸투어에 참여한 외국인 기자들이 9월 13일 후베이성 휴머노이드로봇혁신센터에 전시된 로봇 구조물을 세밀하게 촬영하고 있다. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.09.14 chk@newspim.com

설립 초기에는 중국 학생들이 프랑스로 건너가 공부하는 형태가 중심이었다. 그러나 최근에는 프랑스 학생들이 중국으로 와 중국 학생들과 함께 공학교육을 받는 쌍방향 교류로 확대되고 있다.

장 서기는 "과거 중국에 온 외국인 유학생은 중국어와 중국문화 등 분야에 집중됐고 인문계 전공 비중도 높았다"며 "최근에는 외국 학생들이 중국 대학의 공학교육 과정에 직접 들어와 중국 학생들과 함께 체계적인 엔지니어 교육을 받고 있다"고 설명했다.

프랑스뿐 아니라 중국 내 다른 대학에서도 학위 과정에 진입하는 외국인 학생들이 늘고 있다. 화중과기대 국제교육학원에 따르면 매년 1000명 이상의 외국인 학생이 학위 취득과 연수, 교육 및 교류 등을 위해 학교를 찾고 있다. 2024~2025학년도에는 시험을 통해 선발한 중국 유학 학부 신입생만 221명에 달했다.

중산대 역시 외국인 학생을 대상으로 학부 교육을 실시하고 있으며, 아세안 10개국 추천을 받은 우수 고교 졸업생 등을 대상으로 한 프로그램도 운영하고 있다.

중국 정부와 베이징시도 외국인 유학생 유치를 통한 교육 국제화를 추진하고 있다. 베이징시는 국내외 교육자원의 쌍방향 교류를 확대하고 '유학 베이징(留学北京)' 브랜드를 강화해 수도 베이징의 국제 교육 경쟁력을 높인다는 방침이다.

중국 학생들의 유럽 유학이 활발했던 20세기 초와 비교하면 변화가 두드러진다. 당시 덩샤오핑(邓小平)을 비롯한 중국 청년들이 프랑스로 건너가 노동과 학업을 병행(근검공학)하며 서구의 과학·기술과 사상을 접했던 시기에서 한 세기가 지난 지금, 거꾸로 프랑스 학생들이 중국으로 건너와 공학과 엔지니어 교육을 받는 새로운 교육 이동이 나타나고 있는 것이다.

중국경영보는 이를 중국 대학의 학과 경쟁력과 공학교육 시스템이 국제적으로 인정받는 새로운 유학 추세로 평가했다. 중국의 대학 국제화가 단순한 중국어·중국문화 교육을 넘어 시간이 갈수록 첨단 공학과 기술 분야로 확대되고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 후베이성 휴머노이드로봇혁신센터의 주방 시나리오에서 휴머노이드로봇이 중국 요리를 시연해 보이고 있다. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.09.14 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com