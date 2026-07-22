경기도연천교육지원청 '2026 경기교육 정책 서포터즈' 운영

[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도연천교육지원청은 경기교육 정책에 대한 교육공동체의 참여와 소통을 확대하기 위해 '2026 경기교육 정책 현장 서포터즈'를 운영한다고 22일 밝혔다. 서포터즈는 학생, 학부모, 교직원, 지역주민 등으로 구성돼 2027년 2월까지 교육지원청과 교육 현장을 잇는 정책 소통 파트너로 활동한다.

지난 21일 경기도연천교육지원청에서 경기교육 정책 서포터즈 위촉식이 열렸다. [사진=경기도교육청]

경기도연천교육지원청에 따르면 현장 서포터즈는 경기교육 대청마루를 통한 정책 제안, 정책 워크숍·포럼 참여, 교육지원청 주요 행사 및 지역 현안 토론회 참여 경기교육 정책과 교육지원청 현안 모니터링 등 다양한 방식으로 현장의 의견을 정책에 전달하게 된다.

지난 21일 경기도연천교육지원청에서 현장 서포터즈의 정책 이해도를 높이기 위한 연수가 열렸다. 이날 연수에는 정책에 관심 있는 교직원과 학생, 학부모도 함께 참여해 경기교육의 주요 정책을 이해하고 학교와 지역사회에서의 실천 방안을 함께 모색했다.

'경기교육 정책의 이해와 연천 폰 프리 스쿨'을 주제로 진행된 이번 연수에서는 성남여자고등학교 이인숙 교장이 AI시대 교육 대전환, 교육감 직속 '교권보호단'을 통한 교육활동 보호 강화 등 최근 경기교육의 주요 정책을 소개했다. 이어 스마트폰 사용을 줄이고 독서(Reading)·예술(Arts)·체육(Sports) 중심의 교육활동을 활성화하는 '연천 폰 프리 스쿨'의 교육적 가치와 학교 적용 사례도 공유했다.

교육지원청은 앞으로도 지역 현안 토론회, 정책 모니터링, 정책평가 성과보고회 등을 통해 교육공동체의 의견을 경기교육 정책에 적극 반영할 계획이다. 우수 활동자에게는 현장 모니터링과 정책 참여 경기교육 대청마루 정책 제안 활동 등을 종합 평가해 교육감 표창 대상자로 추천할 예정이다.

이상호 교육장은 "교육정책은 현장의 다양한 목소리와 교육공동체의 참여를 통해 더욱 완성된다"며 "현장 서포터즈가 학교와 지역사회를 연결하는 정책 소통의 가교가 되어 경기교육의 미래를 함께 만들어가길 기대한다"고 말했다.

그는 또 "연천 폰 프리 스쿨을 비롯한 경기교육 주요 정책이 학교 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 지속적으로 소통하고 지원하겠다"고 덧붙였다

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