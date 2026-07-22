거창군, 찾아가는 이동복지센터 운영…의료·생활지원 서비스 제공

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면 지역 주민 위한 복지서비스 제공

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 지리적 여건으로 복지서비스 이용이 어려운 면 지역 주민을 대상으로 경로당을 찾아가는 이동복지센터를 운영해 의료·생활지원 서비스를 제공했다.

경남 거창군이 22일 고제면 삼포경로당과 하수내경로당에서 주민 70여 명과 자원봉사자 20여 명이 참여한 가운데 찾아가는 이동복지센터를 운영하고 기념사진을 찍고 있다.[사진=거창군] 2026.07.22

군은 22일 고제면 삼포경로당과 하수내경로당에서 주민 70여 명과 자원봉사자 20여 명이 참여한 가운데 찾아가는 이동복지센터를 운영했다고 밝혔다.

이번 사업은 거창군종합사회복지센터가 주관했으며 면 지역 주민들을 직접 찾아가 현장에서 복지서비스를 제공하는 방식으로 추진됐다. 군은 민·관이 함께 참여하는 협력체계를 바탕으로 지역 실정에 맞는 통합복지서비스 제공에 중점을 두고 있다.

현장에서는 거창적십자병원과 서경병원이 의료봉사를 진행했고 이혈봉사단이 이혈봉사를, 거창군삶의쉼터가 이동세탁봉사를 펼치는 등 주민들을 위한 다양한 생활지원 서비스가 제공됐다. 각 봉사단체는 바쁜 일정 속에서도 자발적으로 참여해 지역사회 돌봄과 연대 실천에 힘을 보탰다.

이홍기 거창군수는 "바쁜 일상 속에서도 서비스를 제공한 봉사자들에게 감사드린다"면서 "군민이 체감할 수 있는 복지서비스가 지속해서 이루어질 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

yun0114@newspim.com