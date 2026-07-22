양주경찰서, 관계성 범죄 근절 캠페인 전개

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"폭력은 범죄, 관심은 보호"

[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주경찰서는 지난 21일 덕정역 앞에서 시민들을 대상으로 가정폭력·아동학대·스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄 근절을 위한 유관기관 합동 캠페인을 전개했다고 22일 밝혔다.

양주경찰서의 관계성범죄 근절을 위한 합동 캠페인을 펼쳤다. [사진=양주경찰서]

이번 캠페인은 관계성 범죄에 대한 지역사회의 경각심을 높이고 피해자 조기 발견과 신고 활성화를 위한 취지로 마련됐다.

행사에는 양주시 가정폭력 상담소, 양주시청 아동보호팀, 노인보호전문기관 등 관계 기관 관계자들이 함께 참여했다.

참여자들은 시민들을 상대로 관계성 범죄 예방 홍보물과 신고 안내 리플릿을 배부하며 "폭력은 범죄, 관심은 보호"라는 문구를 알리고 관계성 범죄의 유형, 피해 징후, 신고 방법(112) 등을 안내했다. 또 주변의 작은 관심이 소중한 생명을 지키는 첫걸음이라는 점을 강조했다.

양주경찰서는 재발 방지와 안전한 사회 조성을 위해 피해자 보호뿐 아니라 가정폭력 가해자 중 재범 위험성이 높은 알코올·정신질환자를 선별해 치료비 지원 및 상담 연계 등 맞춤형 지원제도에 대한 홍보도 병행했다.

김종재 양주경찰서장은 "관계성 범죄는 더 이상 개인이나 가정의 문제가 아닌, 지역사회가 함께 해결해야 할 사회적 범죄"라며 "앞으로도 유관기관과 긴밀한 협력체계를 유지해 피해자 보호와 재발 방지, 가해자 상담 및 치료비 지원 등 종합적인 범죄예방 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com