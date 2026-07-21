최동민 동대문구청장, 15개 동 순회 마무리…주민 건의 203건 접수

건의사항 부서별로 나눠 신속 대응

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 동대문구는 민선9기 첫 '동민과의 대화'를 마무리하고 15개 동에서 접수한 주민 건의사항 203건을 끝까지 관리하겠다고 21일 밝혔다. 검토 결과와 추진 상황도 건의자에게 직접 안내할 계획이다.

'동민과의 대화'는 지난 6일 신설동에서 시작해 16일 회기동을 끝으로 15개 동 순회 일정을 마쳤다. 이번 순회는 민선9기 구정의 출발을 주민의 목소리에서 시작하겠다는 취지로 마련됐다. 동별 특성과 현안을 직접 듣고, 이를 향후 구정 운영의 밑그림에 반영하기 위한 현장 소통이다.

동민과의 대화(용두동) [사진=동대문구]

행사에는 동별로 약 80~110명의 주민이 참석했으며, 203건의 의견이 접수됐다. 주민들은 도로와 보행환경 개선, 주차공간 확충, 교통 불편 해소, 노후시설 정비, 복지·안전 강화, 주택·도시정비 등 일상과 맞닿은 문제를 주로 건의했다. 동별 여건을 반영한 중장기 발전 방안에 관한 의견도 이어졌다.

행사는 구청장 인사말과 동 주요 업무보고, 주민과의 대화 순으로 진행됐다. 최동민 구청장과 관련 국·소장, 부서장들은 주민들의 의견을 직접 듣고 현장에서 답변할 수 있는 사안은 곧바로 설명했으며, 추가 검토가 필요한 건의에는 처리 절차와 앞으로의 검토 방향을 안내했다.

구는 접수된 203건을 소관 부서별로 나눠 시급성, 수혜 범위, 실현 가능성, 주민 체감도 등을 살필 계획이다. 바로 해결할 수 있는 사안은 신속히 조치하고, 예산 확보나 관계기관 협의가 필요한 사안은 중장기 과제로 관리한다.

건의가 접수에만 머물지 않도록 부서장을 중심으로 진행 상황도 수시로 점검할 방침이다. 건의자에게는 검토 결과와 추진 과정을 정확히 알리고, 처리가 끝날 때까지 계속 소통한다.

최동민 구청장은 "15개 동을 돌며 주민들이 겪는 불편과 동네마다 풀어야 할 과제를 구체적으로 확인했다"며 "주민의 건의는 듣는 데서 끝나지 않고 실제 변화로 이어져야 한다"고 말했다.

이어 "바로 해결할 수 있는 일은 신속히 처리하고, 시간이 필요한 사안은 그 이유와 진행 상황을 정확히 알려드리겠다"며 "주민의 목소리가 생활의 변화로 이어지도록 처리 과정을 끝까지 챙기겠다"고 덧붙였다.

kh99@newspim.com