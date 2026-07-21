EASL 성적 따라 농구 아시아 챔스 진출 자격 얻는다...출전 방식 개편

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 동아시아 슈퍼리그(EASL) 무대에서의 성적이 이제 아시아 최고 클럽 대항전인 농구 챔피언스리그 아시아(BCL Asia) 진출로 직결된다.

EASL 사무국은 21일 2026-2027시즌 성적을 기준으로 BCL Asia 출전권 3장의 배분 방식을 확정해 발표했다.

[서울=뉴스핌] 2026-2027시즌부터 EASL 성적으로 농구 아시아 챔스 티켓을 얻는다. [사진 = EASL] 2026.07.21 wcn05002@newspim.com

발표에 따르면 출전권은 EASL 참가팀 가운데 한국 최고 성적 팀과 일본 최고 성적 팀이 각각 1장씩 확보한다. 나머지 1장은 한국과 일본을 제외한 참가국 가운데 가장 높은 성적을 거둔 팀에 돌아간다.

BCL Asia는 국제농구연맹(FIBA) 아시아가 주관하는 최고 권위의 클럽 대항전으로, 아시아 정상급 구단들이 대륙 최강 자리를 놓고 경쟁하는 무대다. 우승팀에는 각 대륙 챔피언과 미국프로농구(NBA) G리그 대표팀이 참가하는 FIBA 인터컨티넨털컵 출전권도 주어진다.

기존에는 KBL 우승팀과 일본 B리그 우승팀, 그리고 별도 예선인 BCL Asia East를 통과한 팀이 본선에 진출했다. 하지만 이번 방식 변경으로 EASL 성적이 곧 BCL Asia 출전 여부를 결정하게 되면서, EASL은 사실상 아시아 정상 무대로 향하는 공식 관문 역할을 맡게 됐다.

이번 제도 개편으로 EASL 참가팀들은 우승 경쟁뿐 아니라 BCL Asia 진출권까지 놓고 치열한 경쟁을 펼치게 된다. 특히 한국 대표팀 가운데 가장 높은 성적을 거둔 팀이 출전권을 획득하는 만큼 KBL 구단들의 모든 경기 중요성도 한층 커질 전망이다.

EASL에는 한국과 일본을 비롯해 대만, 필리핀, 홍콩, 마카오, 몽골 등 아시아 주요 농구 시장의 최정상 클럽들이 참가한다. KBL에서는 매 시즌 챔피언결정전 우승팀과 준우승팀이 출전 자격을 얻으며, 2026-2027시즌에는 지난 시즌 챔피언 KCC와 준우승팀 소노가 한국 대표로 출전한다.

헨리 케린스 EASL 최고경영자(CEO)는 "이번 체계 확립은 EASL과 아시아 클럽 농구 발전에 있어 중요한 진전"이라며 "참가팀들이 BCL Asia로 향하는 명확한 경쟁의 길을 갖게 됐고, 2026-2027시즌의 의미도 더욱 커졌다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 FIBA와 긴밀히 협력해 아시아 농구의 지속적인 성장을 지원하겠다"라고 덧붙였다.

이번 출전 방식은 2026-2027시즌에 우선 적용되며, 이후 시즌 운영 방식은 추후 발표될 예정이다.

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