서울역사박물관, XR 전시 '서울 시간여행' 시범 운영

박물관 3층 상설전시실 앞 대여 부스서 현장 예약
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울역사박물관은 오는 10월 31일까지 확장현실(XR) 전시 '서울 시간여행'을 시범 운영한다고 21일 밝혔다.
서울 시간여행은 박물관 3층 상설전시실에서 관람 가능하다. 증강현실(AR) 글라스를 착용하고 서울의 역사를 체험하는 내용이다.
이번 전시는 서울역사박물관의 역사 아카이브 데이터와 글로벌 반도체 기업 퀄컴의 AR 기술, 공간컴퓨팅 전문기업 하이퍼클라우드의 실감형 콘텐츠 기술을 결합한 프로젝트다. 단순히 전시를 관람하는 방식에서 벗어나 관람객이 직접 참여하는 체험형 스마트 뮤지엄 모델을 구현하는 데 초점을 맞췄다.
관람객이 AR 글라스를 착용한 채 상설전시실을 이동하면 위치와 움직임을 실시간으로 인식해 3차원(3D) 디지털 콘텐츠가 자동으로 재생된다. 조선시대 육조거리와 돈의문, 개항기 경성전차, 일제강점기 인력거, 1988 서울올림픽 굴렁쇠 소년과 해치 등 시대별 대표 장면을 실감 나게 만나볼 수 있다.
체험형 미션도 마련됐다. 관람객은 메인 캐릭터 '갓생도령'과 함께 전시실 곳곳에 있는 주요 유물 카드를 수집하며 미션을 수행한다. 미션을 완료하면 유물 오디오 가이드를 들을 수 있으며 시대별 퀴즈와 설문에도 참여할 수 있다.
이번 전시에는 관람객의 위치를 정밀하게 인식하는 카메라 영상 기반 실내 위치 인식(VPS) 기술이 적용됐다. 별도의 버튼 조작이나 QR코드 인식 없이도 이동 동선에 맞춰 콘텐츠가 자동으로 반응해 몰입감을 높였다.
최병구 서울역사박물관장은 "박물관이 보유한 역사 데이터와 최신 AR 기술이 만나 시민들에게 새로운 역사 체험을 제공하게 됐다"며 "눈앞에서 역사적 풍경이 살아 움직이는 색다른 경험을 즐기길 바란다"고 말했다.
프로그램은 10월 31일까지 무료로 운영된다. 서울역사박물관 방문객 누구나 참여할 수 있으며, 회차당 4~5명 규모의 현장 예약제로 진행된다. 신청은 박물관 3층 상설전시실 앞 대여 부스에서 가능하다.
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