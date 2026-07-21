아산 굼벵이사육장서 불...8300만 원 상당 재산피해

[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 아산의 한 굼벵이사육장에서 화재가 발생했다.
충남소방본부는 지난 20일 오후 9시 50분쯤 아산시 선장면에 위치한 사육장에서 화재가 났다고 21일 밝혔다.
불은 경량철골조 패널지붕 건물 353㎡와 태양광 설비 등을 태워 소방서 추산 8300만 원 상당의 재산피해를 낸 뒤 50분 만인 오후 10시 40분쯤 꺼졌다.
소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com
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[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 아산의 한 굼벵이사육장에서 화재가 발생했다.
충남소방본부는 지난 20일 오후 9시 50분쯤 아산시 선장면에 위치한 사육장에서 화재가 났다고 21일 밝혔다.
불은 경량철골조 패널지붕 건물 353㎡와 태양광 설비 등을 태워 소방서 추산 8300만 원 상당의 재산피해를 낸 뒤 50분 만인 오후 10시 40분쯤 꺼졌다.
소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
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